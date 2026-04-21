Речь о сборной США, которая ради Мундиаля пригласила топ-тренера Маурисио Почеттино. Однако похоже, что американцам не удастся подойти к ЧМ в оптимальном составе, сообщает talkSPORT.
Что случилось с сыном Клинсманна?
За полтора месяца до турнира тяжелую травму получил вратарь Чезены Джонатан Клинсманн. Во время матча против Палермо 29-летний кипер сломал шейный позвонок.
Игрока пришлось выносить с поля на носилках. Таким образом. Клинсманн точно пропустит домашний чемпионат мира, который должен был стать для него дебютным в карьере.
Отметим, что парень является сыном легендарного Юргена Клинсманна, который становился чемпионом мира и Европы со сборной Германии. Клинсманн также тренировал сборную США с 2011 по 2016 годы.
Джонатан же выбрал выступления за американскую команду, но пока так и не дебютировал за нее. Кипер играл за сборные U-19 и U-21, а также олимпийскую команду. В национальной же сборной он лишь вызывался в статусе игрока запаса.
К слову, в Чезене Клинсманн-младший уже второй сезон является основным вратарем. Сейчас команда борется за попадание в плей-офф для повышения в Серию А, занимая 8 место согласно сайту Flashscore.
Что известно о чемпионате мира-2026?
- Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Это будет первый Мундиаль в истории, который пройдет одновременно в трех странах.
- Кроме того, ФИФА пошла на расширение соревнования, допустив на чемпионат мира аж 48 команд. Они разбились на 12 групп по четыре, а в плей-офф пройдут первые два места и 8 лучших третьих мест.
- Сборная США попала в группу D, где ее соперниками станут Парагвай, Турция и Австралия. Свои матчи группы подопечные Почеттино проведут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
- Что же касается сборной Украины, то наша команда не смогла преодолеть квалификацию на турнир. Подопечные Реброва вышли в раунд плей-офф отбора, но там в полуфинале уступили сборной Швеции (1:3).