Сын легенды сборной Германии получил перелом шеи и пропустит чемпионат мира-2026

Уже ближайшим летом в США, Канаде и Мексике состоится очередной чемпионат мира по футболу. Одна из стран-хозяек соревнования подходит к турниру с большими амбициями.

Речь о сборной США, которая ради Мундиаля пригласила топ-тренера Маурисио Почеттино. Однако похоже, что американцам не удастся подойти к ЧМ в оптимальном составе, сообщает talkSPORT.

Что случилось с сыном Клинсманна?

За полтора месяца до турнира тяжелую травму получил вратарь Чезены Джонатан Клинсманн. Во время матча против Палермо 29-летний кипер сломал шейный позвонок.

Игрока пришлось выносить с поля на носилках. Таким образом. Клинсманн точно пропустит домашний чемпионат мира, который должен был стать для него дебютным в карьере.

Отметим, что парень является сыном легендарного Юргена Клинсманна, который становился чемпионом мира и Европы со сборной Германии. Клинсманн также тренировал сборную США с 2011 по 2016 годы.

Джонатан же выбрал выступления за американскую команду, но пока так и не дебютировал за нее. Кипер играл за сборные U-19 и U-21, а также олимпийскую команду. В национальной же сборной он лишь вызывался в статусе игрока запаса.

К слову, в Чезене Клинсманн-младший уже второй сезон является основным вратарем. Сейчас команда борется за попадание в плей-офф для повышения в Серию А, занимая 8 место согласно сайту Flashscore.

