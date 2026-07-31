После официального подтверждения того, что украинский футболист может немедленно возобновить карьеру, его поддержали не только болельщики и клуб, но и самые близкие люди. Особое внимание привлекли слова возлюбленной вингера, которые быстро разлетелись по соцсетям, сообщает 24 Канал.

Как на возвращение Мудрика отреагировала его девушка

После того как стало известно о завершении антидопингового разбирательства и возвращении Михаила Мудрика в футбол, его девушка одной из первых публично поздравила спортсмена.

Под постом украинского вингера в инстаграме она оставила короткий, но очень эмоциональный комментарий: "С возвращением, моя любовь". Кроме того, в своих сторис Джордин Джонс написала: "Так счастлива за тебя", продемонстрировав поддержку футболисту после одного из самых сложных периодов в его жизни.

Сам Мудрик также обратился к болельщикам. Он сообщил, что четырехлетняя дисквалификация, которая была наложена на него, отменена, а потому он может немедленно вернуться в профессиональный футбол.

Что написал Мудрик после оправдания

Украинский вингер признался, что пережил самый тяжелый период в своей карьере. По словам футболиста, с самого начала он настаивал, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ, а честная игра и достойное представление клуба и сборной всегда были его главными принципами.

Мудрик поблагодарил семью, друзей, юристов, партнеров по команде, руководство и болельщиков Челси за поддержку на протяжении всего разбирательства. Он подчеркнул, что теперь полностью сосредоточен на возвращении к тренировкам и стремится как можно скорее снова приносить пользу команде.

Напомним, в последний раз Михаил выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций против Хайденхайма, в котором отличился забитым голом.

Уже 31 июля стало известно, что с украинца официально сняли обвинения в допинге, а Челси подтвердил его право немедленно вернуться в футбол. Ожидается, что в ближайшее время вингер присоединится к команде на тренировочных сборах в Гонконге.