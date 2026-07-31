Після офіційного підтвердження, що український футболіст може негайно відновити кар'єру, його підтримали не лише вболівальники та клуб, а й найближчі люди. Особливу увагу привернули слова коханої вінгера, які швидко розлетілися соцмережами, повідомляє 24 Канал.

Як на повернення Мудрика відреагувала його дівчина

Після того, як стало відомо про завершення антидопінгового розгляду та повернення Михайла Мудрика до футболу, його дівчина однією з перших публічно привітала спортсмена.

Під дописом українського вінгера в інстаграмі вона залишила короткий, але дуже емоційний коментар: "З поверненням, моя любов". Крім того, у своїх сторіс Джордін Джонс написала: "Така щаслива за тебе", продемонструвавши підтримку футболісту після одного з найскладніших періодів у його житті.

Сам Мудрик також звернувся до вболівальників. Він повідомив, що чотирирічну дискваліфікацію, яка була накладена на нього, скасовано, а тому він може негайно повернутися до професійного футболу.

Що написав Мудрик після виправдання

Український вінгер зізнався, що пережив найважчий період у своїй кар'єрі. За словами футболіста, від самого початку він наполягав, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин, а чесна гра та гідне представлення клубу й збірної завжди були його головними принципами.

Мудрик подякував родині, друзям, юристам, партнерам по команді, керівництву та вболівальникам Челсі за підтримку протягом усього розгляду. Він наголосив, що тепер повністю зосереджений на поверненні до тренувань і прагне якнайшвидше знову приносити користь команді.

Нагадаємо, востаннє Михайло виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма, у якому відзначився забитим м'ячем.

Уже 31 липня стало відомо, що з українця офіційно зняли допінгові звинувачення, а «Челсі» підтвердив його право негайно повернутися до футболу. Очікується, що найближчим часом вінгер приєднається до команди на тренувальному зборі в Гонконзі.