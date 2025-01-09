С большой вероятностью в 2025 году британцы наконец-то выйдут на ринг, чтобы провести очное противостояние. Несмотря на то, что это будет не титульный бой, его все равно с нетерпением ожидает все боксерское сообщество.

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Кому Беллью прогнозирует победу

Своими мыслями относительно битвы между звездными британцами поделился бывший чемпион мира Тони Беллью, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Он считает, что многое будет зависеть от выбора тактики Эй Джея на поединок и назвал своего фаворита:

Победитель боя Фьюри – Джошуа? Выиграет тот, кто вернется сильнее после поражений. Я всегда говорил, если Энтони даст волю своим рукам, то он нокаутирует Фьюри, он нокаутирует любого. Но если Джошуа выйдет боксировать с Тайсоном, то он проиграет очень жестко. Я выбираю все-таки победителем Джошуа.

Отметим, что ранее свой прогноз на британское дерби дал Александр Усик. Он также фаворитом считает Эй Джея.

К слову. По словам промоутера Эдди Хирна, свой следующий поединок Энтони Джошуа должен провести в мае или июне. Ожидается, что он будет драться с "Цыганским королем" или Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что свой последний бой Тайсон Фьюри провел 21 декабря, когда проиграл в реванше Александру Усику. Эй Джей не выходил на ринг с сентября после сенсационного поражения от Даниэля Дюбуа в битве за пояс IBF.