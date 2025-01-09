З великою ймовірністю у 2025 році британці нарешті вийдуть на ринг, щоб провести очне протистояння. Попри те, що це буде не титульний бій, його все одно з нетерпінням очікує вся боксерська спільнота.

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Кому Белью прогнозує перемогу

Своїми думками щодо битви між зірковими британцями поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Він вважає, що багато буде залежати від вибору тактики Ей Джея на поєдинок і назвав свого фаворита:

Переможець бою Ф'юрі – Джошуа? Виграє той, хто повернеться сильнішим після поразок. Я завжди казав, якщо Ентоні дасть волю своїм рукам, то він нокаутує Ф'юрі, він нокаутує будь-кого. Але якщо Джошуа вийде боксувати з Тайсоном, то він програє дуже жорстко. Я обираю все-таки переможцем Джошуа.

Зазначимо, що раніше свій прогноз на британське дербі дав Олександр Усик. Він також фаворитом вважає Ей Джея.

До слова. За словами промоутера Едді Хірна, свій наступний поєдинок Ентоні Джошуа має провести у травні або червні. Очікується, що він битиметься з "Циганським королем" або Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 21 грудня, коли програв у реванші Олександру Усику. Ей Джей не виходив на ринг з вересня після сенсаційної поразки від Даніеля Дюбуа в битві за пояс IBF.