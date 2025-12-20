Джейк Пол сделал громкое заявление после поражения от Джошуа: американца повезли в больницу
- Джейк Пол потерпел поражение от Энтони Джошуа в шестом раунде и получил травму челюсти, из-за чего был госпитализирован.
- Пол заявил о намерении вернуться на ринг и продолжить борьбу за титул чемпиона мира.
В ночь на 20 декабря в Майами состоялось грандиозное шоу бокса. Его главным событием стал бой Энтони Джошуа против Джейка Пола.
Британский боксер был явным фаворитом и одержал досрочную победу в шестом раунде. После поражения американский шоумен прокомментировал противостояние против экс-чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
К теме Джошуа – Пол: результат и видеообзор огненного боя в США
Что сказал Пол о бое с Джошуа?
Звездный блогер отдал должное своему сопернику и заявил, что получил травму после удара, которым британец его нокаутировал. После этого он анонсировал возвращение на ринг и признался, что не собирается отказываться от амбициозной мечты.
Я уже одержал победу во всех сферах жизни. Моя семья, моя прекрасная невеста Ютта и этот спорт очень сильно помогли мне. Кажется, у меня точно сломана челюсть. Тем не менее, черт возьми, это было замечательно. Меня только что побил один из лучших боксеров всех времен. Поэтому я вернусь и когда-нибудь завоюю пояс чемпиона мира,
– сказал Пол.
Он рассказал, что надеялся на лучший результат в битве с Эй Джеем. Также Джейк объяснил, что помешало ему победить.
"Я не удивлен результатом, честно говоря, просто устал. Справляться с таким весом было очень трудно. Если бы у меня была лучшая выносливость, я смог бы продолжать в том же духе и бороться дальше. Я обязательно вернусь, чтобы завоевать титул чемпиона", – заявил Джейк.
В каком состоянии Пол после поражения от Джошуа?
Как сообщает talkSPORT, американец сразу после поединка отправился в госпиталь, где будет находиться под наблюдением врачей. По предварительной информации, Джейк не сможет тренироваться в течение двух месяцев.
Мы думаем, что у него сломана челюсть. С ним все в порядке. После боя мы встретились с представителями Netflix. Джейк принял душ и поехал в больницу. Переломы челюсти это распространенное явление в спорте, особенно в боксе или ММА,
– рассказал промоутер Накиса Бидариан.
Отметим, что это был первый бой для Джошуа с сентября 2024 года. Он закрыл поражение от Даниэля Дюбуа, заработав при этом один из самых больших гонораров в карьере.
Что известно о Джейке Поле?
28-летний американец получил известность в видеоприложении Vine. Сейчас является известным блогером и актером, имея более 20 миллионов подписчиков только на собственном ютуб-канале.
В 2020 году дебютировал в боксе. Всего на профи-ринге провел 14 боев, в которых одержал 12 побед (данные BoxRec).
Среди его соперников был, в частности, Майк Тайсон. Шоумен в ноябре 2024 года победил единогласным решением судей.
Ранее бросал вызов Александру Усику. Украинец заявлял, что они действительно могут провести поединок в октагоне по правилам MMA.