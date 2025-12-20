Джейк Пол сделал громкое заявление после поражения от Джошуа: американца повезли в больницу

В ночь на 20 декабря в Майами состоялось грандиозное шоу бокса. Его главным событием стал бой Энтони Джошуа против Джейка Пола.

Британский боксер был явным фаворитом и одержал досрочную победу в шестом раунде. После поражения американский шоумен прокомментировал противостояние против экс-чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что сказал Пол о бое с Джошуа?

Звездный блогер отдал должное своему сопернику и заявил, что получил травму после удара, которым британец его нокаутировал. После этого он анонсировал возвращение на ринг и признался, что не собирается отказываться от амбициозной мечты.

Я уже одержал победу во всех сферах жизни. Моя семья, моя прекрасная невеста Ютта и этот спорт очень сильно помогли мне. Кажется, у меня точно сломана челюсть. Тем не менее, черт возьми, это было замечательно. Меня только что побил один из лучших боксеров всех времен. Поэтому я вернусь и когда-нибудь завоюю пояс чемпиона мира,

– сказал Пол.

Он рассказал, что надеялся на лучший результат в битве с Эй Джеем. Также Джейк объяснил, что помешало ему победить.

"Я не удивлен результатом, честно говоря, просто устал. Справляться с таким весом было очень трудно. Если бы у меня была лучшая выносливость, я смог бы продолжать в том же духе и бороться дальше. Я обязательно вернусь, чтобы завоевать титул чемпиона", – заявил Джейк.

В каком состоянии Пол после поражения от Джошуа?

Как сообщает talkSPORT, американец сразу после поединка отправился в госпиталь, где будет находиться под наблюдением врачей. По предварительной информации, Джейк не сможет тренироваться в течение двух месяцев.

Мы думаем, что у него сломана челюсть. С ним все в порядке. После боя мы встретились с представителями Netflix. Джейк принял душ и поехал в больницу. Переломы челюсти это распространенное явление в спорте, особенно в боксе или ММА,

– рассказал промоутер Накиса Бидариан.

Отметим, что это был первый бой для Джошуа с сентября 2024 года. Он закрыл поражение от Даниэля Дюбуа, заработав при этом один из самых больших гонораров в карьере.

Что известно о Джейке Поле?