Джейк Пол зробив гучну заяву після поразки від Джошуа: американця повезли в лікарню

У ніч проти 20 грудня в Маямі відбулося грандіозне шоу боксу. Його головною подією став бій Ентоні Джошуа проти Джейка Пола.

Британський боксер був явним фаворитом і здобув дострокову перемогу в шостому раунді. Після поразки американський шоумен прокоментував протистояння проти ексчемпіона світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Що сказав Пол про бій із Джошуа?

Зірковий блогер віддав належне своєму супернику та заявив, що отримав травму після удару, яким британець його нокаутував. Після цього він анонсував повернення на ринг і зізнався, що не збирається відмовлятися від амбітної мрії.

Я вже здобув перемогу в усіх сферах життя. Моя сім'я, моя прекрасна наречена Ютта та цей спорт дуже сильно допомогли мені. Здається, у мене точно зламана щелепа. Проте, чорт забирай, це було чудово. Мене щойно побив один із найкращих боксерів усіх часів. Тому я повернуся та колись завоюю пояс чемпіона світу,

– сказав Пол.

Він розповів, що сподівався на кращий результат у битві з Ей Джеєм. Також Джейк пояснив, що завадило йому перемогти.

"Я не здивований результатом, чесно кажучи, просто втомився. Справлятися з такою вагою було дуже важко. Якби в мене була краща витривалість, я зміг би продовжувати в тому ж дусі та боротися далі. Я обов'язково повернуся, щоб отримати титул чемпіона", – заявив Джейк.

В якому стані Пол після поразки від Джошуа?

Як повідомляє talkSPORT, американець одразу після поєдинку вирушив до госпіталю, де перебуватиме під наглядом лікарів. За попередньою інформацією, Джейк не зможе тренуватися протягом двох місяців.

Ми думаємо, що в нього зламана щелепа. З ним все гаразд. Після бою ми зустрілися з представниками Netflix. Джейк прийняв душ і поїхав до лікарні. Переломи щелепи – це поширене явище у спорті, особливо в боксі чи ММА,

– розповів промоутер Накіса Бідаріан.

Зазначимо, що це був перший бій для Джошуа з вересня 2024 року. Він закрив поразку від Даніеля Дюбуа, заробивши при цьому один з найбільших гонорарів у кар'єрі.

Що відомо про Джейка Пола?