Джошуа чудом избежал смерти: что спасло жизнь боксера в смертельной аварии

Ужасное ДТП в Нигерии унесло жизни двух близких друзей и тренеров Энтони Джошуа. Британский боксер спасся благодаря стечению обстоятельств.

Адвокат водителя автомобиля, в котором находились Джошуа и его тренеры, сообщил новые детали автокатастрофы. В последний момент перед поездкой экс-чемпион пересел с переднего на заднее место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

К теме Водителю авто Джошуа, который убил людей, предъявили обвинение: взяли ли его под стражу

Как Джошуа избежал гибели?

По словам адвоката, благодаря действиям водителя Джошуа остался жив. Он попросил британца пересесть на заднее сиденье из-за плохой видимости в зеркале бокового вида. Он это объяснил габаритами супертяжа.

Мой клиент не признал себя виновным, и то, что произошло, было несчастным случаем. У меня еще не было возможности поговорить с ним, но я знаю, что тормоза не сработали. Мне также известно, что сначала Энтони сел на переднее сиденье, но водитель попросил его поменяться местами, потому что не видел боковое зеркало. Джошуа согласился и сел позади водителя, а Латиф поменялся с ним местами,

– заявил адвокат водителя.

Напомним, что жертвами ДТП стали тренеры Джошуа – Латиф "Латц" Айоделе и Сина Гами. В момент аварии они находились на переднем сиденье.

Ранее сообщалось, что боец UFC Брайс Митчелл обвинил блогера-боксера Джейка Пола в гибели друзей Джошуа.

Где сейчас Джошуа?