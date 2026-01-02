Водителю авто Джошуа, который убил людей, выдвинули обвинения: взяли ли его под стражу

Прошедший 2025 год завершился ужасно для Энтони Джошуа. Британский боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии.

В результате аварии погибли двое тренеров-друзей Энтони Джошуа, которые находились с ним во внедорожнике Lexus. Водителя автомобиля, который влетел в грузовик, который стоял на обочине, взяли под стражу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Какова судьба водителя автомобиля Джошуа?

Издание также сообщило, что на водителя Lexus Адении Моболаджи Кайоде, который стал одним из двух. кто выжил, которого заказал Джошуа, выдвинули обвинения аж в четырех факторах:

Опасное вождение, которое привело к смертям.

Безответственное вождение.

Вождение без действительного национального водительского удостоверения.

Вождение без должного внимания.

20 января состоится рассмотрение дела водителя автомобиля Энтони. Обвиняемому назначили залог в виде 5 миллионов наир (ориентировочно 145 тысяч гривен).

Отметим, что The Guardian Nigeria сообщает, что есть две версии этой аварии – превышение скорости и техническая неисправность (внезапный прорыв шины).

Где сейчас Джошуа?

В результате аварии Энтони госпитализировали в одно из частных медицинских учреждений, где британец находился под наблюдением врачей.

1 января 2026 года стало известно о выписке Джошуа. После чего он вместе с матерью отправился в похоронное бюро, где они отдали дань погибшим перед репатриацией тел в Великобританию. Об этом сообщил портал Sky News.

Джошуа будет восстанавливаться в собственном доме в Нигерии.

Промоутер Фрэнк Уоррен вообще предположил, что после такой трагедии Эй Джей больше может никогда не выйти в ринг.

Что известно о смертельном ДТП?