Поехал в похоронное бюро: где сейчас Джошуа, который попал в смертельное ДТП
- Энтони Джошуа был выписан из больницы и продолжает восстановление в своем доме в Нигерии после ДТП в конце 2025 года, в котором погибли его два наставника.
- Травмы Джошуа могут быть более серьезными, чем изначально сообщалось, что может повлиять на его запланированный бой с Тайсоном Фьюри в 2026 году.
В конце 2025 года Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП, в котором погибло его два наставника. Британский супертяжеловес был госпитализирован в одну из неназванных больниц.
Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа продолжит находиться под постоянным наблюдением медиков. Однако 1 января 2026 года появилась информация, что Эй Джея выписали домой, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Где сейчас Джошуа после аварии?
По информации издания, британский боксер уже покинул пределы больницы и получил "добро" на продолжение восстановления в собственном доме в Нигерии.
В первый день нового 2026 года Энтони вместе с матерью решил в похоронное бюро, где почтили погибших перед репатриацией тел в Великобританию.
Как ДТП может повлиять на карьеру Джошуа?
Сначала сообщалось, что травмы Джошуа не являются серьезными. Впоследствии же портал GB News уверял, что повреждения Энтони, которые он получил в результате смертельной аварии, могут быть значительно серьезнее, чем говорили в официальных органах.
Они могут сорвать его британскую битву против Тайсона Фьюри, которую анонсировали на 2026-й год.
Промоутер Фрэнк Уоррен вообще предположил, что после такой трагедии Эй Джей больше может никогда не выйти в ринг.
Что известно о смертельном ДТП?
Авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун, когда внедорожник Lexus на неположенной скорости пошел на обгон, потерял управление и влетел в грузовик, который стоял на обочине. О превышении скорости автомобиля, где находился Джошуа, сообщили в Федеральном корпусе безопасности дорожного движения Нигерии.
Президент Нигерии Бола Тинубу прокомментировал аварию и рассказал, что уже имел разговор с Джошуа.
Александр Усик и Владимир Кличко были одними из первых, кто отреагировал на аварию.
Боец UFC Брайс Митчелл сенсационно обвинил Джейка Пола в гибели тренеров Джошуа. Напомним, что в ночь на 20 декабря 2025 года Джошуа нокаутировал Пола-младшего в шестом раунде.