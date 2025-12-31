В результате ДТП бывший чемпион мира получил травмы и был госпитализирован. В сети появились новые детали о состоянии "Эй Джея" после страшной автокатастрофы, сообщает 24 канал со ссылкой на LeedsLive.

В каком состоянии Джошуа после ДТП?

В жуткой аварии, которая произошла несколько дней назад погибли тренеры и близкие друзья британского боксера – Роберт Латц и Сина Гами. По имеющейся информации, Джошуа опустошен горем.

Кроме того, известно, что бывший чемпион мира страдает от боли по всему телу. Сейчас "Эй Джей" остается в частной больнице, где как ожидается, он будет находиться до Нового года.

Отметим, что сначала сообщали о том, что он получил незначительные травмы. Однако GB News впоследствии выяснили, что повреждения серьезнее, чем отмечается в официальных органах.

Источники приближенные к британцу предполагают, что он получил очень серьезные повреждения колена и ребер, а также психологической травмы, что может повлиять на следующие бои экс-чемпиона мира.

Что известно о ДТП с участием Джошуа?