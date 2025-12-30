Однако в карьере британского боксера, как и у каждого спортсмена, были взлеты и падения. Что известно о Джошуа, его достижения, личную жизнь и интересные факты – рассказывает 24 канал.

Читайте также Джошуа попал в больницу после аварии: как отреагировала его семья

Что известно о детстве Джошуа?

Как говорится в статье на Википедии, "Эй Джей" родился в английском Уотфорде – 5 октября 1989 года. Роберт, отец британского боксера, по происхождению нигериец и ирландец, а мать Эта Одусании – нигерийка.

Джошуа не единственный ребенок в семье – у него есть две сестры Лоретта и Джанет, а также брат Джакоб. Британец провел детство в Нигерии, но в конце концов переехал в Англию, где пошел в школу.

Джошуа в детстве / Фото из открытых источников

В юности родители звездного боксера развелись, однако именно папа боксера привил будущему чемпиону любовь к спорту, который сначала занимался футболом и легкой атлетикой.

Однако в этих видах спорта "Эй Джей" не преуспел. После окончания школы он работал на кирпичном заводе, а в 17 лет перебрался в Лондон, где по совету брата начал заниматься боксом в Финчли ABC.

Какие проблемы с законом были у Джошуа?

В 2009 году британский боксер попал в тюрьму в городе Рединг из-за уличных драк. Джошуа находился на предварительном заключении и мог получить наказание сроком на 10 лет за решеткой.

Однако "Эй Джею" все же удалось избежать реального срока. Он должен был передвигаться по улицам с электронным браслетом, а также посещать полицейское отделение и находиться дома с восьми вечера до шести утра.

Джошуа в юности / Фото из открытых источников

В 2011 году британца арестовали за преувеличение скорости, а также в том году его осудили за хранение марихуаны с целью сбыта. Он признал вину и получил условное наказание сроком на 1 год и 100 часов общественных работ.

В интервью BBC Джошуа рассказывал, что злоупотреблял марихуаной с 13 лет. Однако впоследствии он смог отказаться от вредной привычки.

"Если вы не можете избавиться от отвлекающих факторов в своей жизни, то вы не сможете полностью сосредоточиться на совершенствовании себя как спортсмена... Когда я бросил курить марихуану, то смог прогрессировать", – поделился боксер.

Как сложилась любительская карьера Джошуа?

"Эй Джей", несмотря на то, что поздно начал заниматься боксом, быстро учился и имел успехи на многих турнирах. Однако Джошуа мог уйти с ринга еще на старте своей карьеры из-за разгульного образа жизни.

Энтони часто устраивал вечеринки и курил траву. Справиться со сложной жизненной ситуацией британцу помог его первый тренер Шон Мерфи, который отказал будущему чемпиону повесить перчатки на гвоздь.

Я был готов послать бокс куда-то как можно дальше. Это были безрассудные дни, но бокс позволил мне изменить жизнь. Когда я был моложе, у меня были неприятности, даже судебные дела. Тренер дал мне понять, как забыть о своем "я" и выполнять инструкции, если хочешь чего-то достичь. Шон говорил: "Заткнись, иди работать и прекрати говорить",

– рассказывал Джошуа.

В результате в 2011 году он стал вице-чемпионом мира на турнире в Баку, проиграв в финале местному боксеру Магомедрасулу Меджидову по решению судей. Благодаря "серебру" Джошуа квалифицировался на домашние Олимпийские игры следующего года.

В 2012 году в Лондоне "Эй Джей" торжествовал на Олимпиаде, завоевав золотую медаль. В финале боксерского турнира в весовой категории свыше 91 килограмма британец решением судей одолел Роберто Каммарелле.

Джошуа выиграл Олимпиаду-2012 / Фото из открытых источников

После Олимпийский игр Джошуа перешел в профессионалы. Британский боксер прекрасно начал свою карьеру в супертяжелом дивизионе.

Что известно о Джошуа в профи-ринге?

В 2013 году британский боксер дебютировал в профессиональном ринге и одолел Эмануэле Лео, нанеся итальянцу первое поражение в карьере.

Джошуа – Лео: смотрите видео

Впоследствии он дрался против малоизвестных боксеров и дошел до поединка за вакантный титул WBC в супертяжелом весе. В 2014 году нокаутировал россиянина Дениса Бахтова и завладел чемпионским поясом.

В мае 2015 года Джошуа защитил титул, побив американца Кевина Джонсона. В сентябре того же года он завладел чемпионским поясом Британского Содружества, одолев Гэри Корниша.

В декабре 2015 года британец получил серьезный вызов в карьере – бой против Диллиана Уайта. В седьмом раунде "Эй Джей" в конце концов нокаутировал своего опытного земляка, защитив титулы.

Позже он подрался против Чарльза Мартина, Доминика Бризила и Эрика Молины и получил вакантный титул IBF. В 2017 году британский боксер встретился с Владимиром Кличко.

После поединка с украинцем Джошуа одолел Карлоса Такама, Джозефа Паркера (получил титул чемпиона мира WBO) и Александра Поветкина. Первое поражение в карьере британец потерпел в бою с Энди Руисом в 2019 году, но в том же году боксеры провели реванш, в котором "Эй Джей" оказался сильнее.

Реванш Джошуа – Руис: смотрите видео

После поединков с мексиканцем он встретился с Кубратом Пулевым и защитил титул чемпиона мира по версии IBF. В 2021 году звездный боксер провел первый бой против Александра Усика, а уже через год дрался с украинцем в реванше.

Как Джошуа дрался с Кличко и Усиком?

В 2017 году состоялся бой между Джошуа, который тогда был на пике, и Владимиром Кличко, который уже был на закате своей карьеры. Боксеры дрались за вакантные титулы WBA Super и IBO.

В пятом раунде британец смог отправить украинца в нокдаун, а уже в следующей трехминутке сам побывал на канвасе. В конце концов "Эй Джей" оказался сильнее и в 11 раунде нокаутировал "Доктора Стального Молота".

Джошуа – Кличко: смотрите видео

Позже Кличко в комментарии Boxing Scene высказался о поражении в поединке с Джошуа. Он отметил, что победу одержал лучший.

"Сегодня вечером победил лучший, и это удивительный момент для бокса. Энтони сегодня был лучше меня. Очень грустно, что я не смог этого сделать. Я планировал это сделать. Это не сработало, но все уважение к Энтони",

– сказал Кличко.

"Доктор Стальной Молот" также рассказал, что в контракте был прописан реванш. Однако второго боя не произошло, ведь в том же году украинский боксер объявил о завершении карьеры.

К поединку с Усиком в 2021 году Джошуа подходил в статусе чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Тогда как украинский боксер только начинал свой путь в супертяжелом весе.

Бой Усик – Джошуа состоялся на арене "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и длился все 12 раундов. В результате единогласным решением отдали победу украинскому боксеру, а британец потерпел второе поражение в карьере и снова потерял все титулы.

Джошуа – Усик: смотрите видео

Реванш между боксерами состоялся в августе 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия). В том поединке украинец снова одолел "Эй Джея", но на этот раз раздельным решением судей.

Реванш Усик – Джошуа: смотрите видео

Позже Джошуа победил Джермейна Франклина, Роберта Гелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну. В 2025 году британец встретился с Даниэлем Дюбуа в бою за вакантный титул IBF, но проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

Как Джошуа попал в аварию?

В понедельник, 29 декабря, Джошуа попал в аварию в Нигерии. По данным Home of Fight, в результате ДТП погибли двое тренеров британского боксера – Роберт Лац и Сина Гами.

Как сообщает BBC, автомобиль Lexus, в котором находился "Эй Джей" столкнулась с грузовиком Pajero, стоявшим на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун. Охрана боксера ехала в другом автомобиле позади.

Джошуа вытаскивают из поврежденного авто: смотрите видео

Позже в промоутерской компании Matchroom Boxing рассказали о том, в каком состоянии находится Джошуа. Известно, что британского боксера госпитализировали в местную больницу – он получил незначительные травмы и остается под наблюдением медиков.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям всех пострадавших и просим уважать их право на приватность в это чрезвычайно трудное время. Дальнейших комментариев пока не будет,

– говорится в заявлении.

К слову. Джошуа находился в отпуске в Нигерии после победного боя с Джейком Полом, состоявшегося 19 декабря 2025 года в Майами, США.

Однако, как пишет GB News, травмы, которые получил британец в результате аварии, могут быть серьезнее, чем сообщают официальные органы. Источники приближенные к боксеру предполагают, что он получил серьезные травмы колена и ребер, что может сорвать его долгожданный поединок против Тайсона Фьюри.

Кроме того, на "Эй Джея" эта авария может сильно повлиять психологически. Возможно, что британец даже завершит боксерскую карьеру.

Отметим, что Усик выразил свои соболезнования Джошуа после того, как узнал об аварии с участием британского боксера. Украинский боксер в своем инстаграме вспомнил о погибших тренерах британца и поддержал "Эй Джея".

Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми. Они были не только частью команды Джошуа, а и его друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион,

– написал Усик.

Также Кличко-младший обратился к британскому боксеру на фоне ужасной аварии в Нигерии. На своей странице в соцсети Х "Доктор Стальной Молот" выразил соболезнования и поддержку Джошуа и его друзьям.

"Мне глубоко грустно слышать об Эй Джее и его близком кругу друзей. Имея честь провести незабываемый бой с ним, я всегда считал Энтони настоящим примером достоинства, который заслуживает моего наивысшего уважения. Мое сердце с ним – я желаю ему и его близким всего наилучшего в это трудное время", – написал Владимир.

Какое состояние у Джошуа?

Джошуа провел большое количество поединков в профессиональном ринге. За свою карьеру он заработал немалые средства.

По информации Celebrity Net Worth, за все время "Эй Джей" заработал около 150 миллионов долларов, а его самый большой чек был в поединке с Энди Руисом – 65 миллионов долларов.

По данным Yahoo Sports, британец в победном поединке с Полом заработал 93 миллиона долларов. Однако из заработанного гонорара он должен отдать 48,6 миллиона долларов в виде налогов.

Такую космическую сумму Джошуа должен заплатить, ведь бой состоялся на территории США, где облагается федеральный налог на доходы по самой высокой ставке 37 процентов, что составляет около 34,5 миллионов долларов.

Также "Эй Джей" должен заплатить налог из-за зарубежного боя, ведь он имеет паспорт гражданина Великобритании – это еще 14,1 миллиона долларов с его гонорара за поединок с Полом.

Другие интересные факты о Джошуа