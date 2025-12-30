Однак у кар'єрі британського боксера, як і у кожного спортсмена, були злети та падіння. Що відомо про Джошуа, його досягнення, особисте життя та цікаві факти – розповідає 24 канал.

Що відомо про дитинство Джошуа?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, "Ей Джей" народився в англійському Вотфорді – 5 жовтня 1989 року. Роберт, батько британського боксера, за походженням нігерієць та ірландець, а мати Ета Одусанії – нігерійка.

Джошуа не єдина дитина у родині – у нього є дві сестри Лоретта й Джанет, а також брат Джакоб. Британець провів дитинство у Нігерії, але зрештою переїхав до Англії, де пішов у школу.

Джошуа у дитинстві / Фото з відкритих джерел

В юності батьки зіркового боксера розлучилися, однак саме тато боксера прищепив майбутньому чемпіону любов до спорту, який спочатку займався футболом та легкою атлетикою.

Однак у цих видах спорту "Ей Джей" не досяг успіху. Після закінчення школи він працював на цегельному заводі, а у 17 років перебрався до Лондона, де за порадою брата почав займатися боксом у Фінчлі ABC.

Які проблеми із законом були у Джошуа?

У 2009 році британський боксер потрапив у в'язницю у місті Редінг через вуличні бійки. Джошуа знаходився на попередньому ув'язненні та міг отримати покарання терміном на 10 років за гратами.

Однак "Ей Джею" все ж вдалося уникнути реального строку. Він мав пересуватися вулицями з електронним браслетом, а також відвідувати поліцейське відділення та перебувати вдома з восьмої вечора до шостої ранку.

Джошуа в юності / Фото з відкритих джерел

У 2011 році британця заарештували за перебільшення швидкості, а також у тому році його засудили за зберігання марихуани з метою збуту. Він визнав провину та отримав умовне покарання терміном на 1 рік та 100 годин громадських робіт.

В інтерв'ю BBC Джошуа розповідав, що зловживав марихуаною з 13 років. Проте згодом він зміг відмовитися від шкідливої звички.

"Якщо ви не можете позбутися відволікаючих факторів у своєму житті, то ви не зможете повністю зосередитися на вдосконаленні себе як спортсмена.. Коли я кинув курити марихуану, то зміг прогресувати", – поділився боксер.

Як склалася аматорська кар'єра Джошуа?

"Ей Джей", попри те, що пізно почав займатися боксом, швидко навчався та мав успіхи на багатьох турнірах. Однак Джошуа міг піти з рингу ще на старті своєї кар'єри через розгульний спосіб життя.

Ентоні часто влаштовував вечірки та курив траву. Впоратися зі складною життєвою ситуацією британцю допоміг його перший тренер Шон Мерфі, який відмовив майбутнього чемпіона повісити рукавички на цвях.

Я був готовий послати бокс кудись якомога далі. Це були нерозважливі дні, але бокс дозволив мені змінити життя. Коли я був молодшим, у мене були неприємності, навіть судові справи. Тренер дав мені зрозуміти, як забути про своє "я" і виконувати інструкції, якщо хочеш чогось досягти. Шон говорив: "Заткнися, йди працювати й припини говорити",

– розповідав Джошуа.

У результаті у 2011 році він став віцечемпіоном світу на турнірі у Баку, програвши у фіналі місцевому боксеру Магомедрасулу Меджидову за рішенням суддів. Завдяки "сріблу" Джошуа кваліфікувався на домашні Олімпійські ігри наступного року.

У 2012 році у Лондоні "Ей Джей" тріумфував на Олімпіаді, завоювавши золоту медаль. У фіналі боксерського турніру у ваговій категорії понад 91 кілограм британець рішенням суддів здолав Роберто Каммарелле.

Джошуа виграв Олімпіаду-2012 / Фото з відкритих джерел

Після Олімпійський ігор Джошуа перейшов у професіонали. Британський боксер чудово розпочав свою кар'єру у надважкому дивізіоні.

Що відомо про Джошуа у профі-ринзі?

У 2013 році британський боксер дебютував у професійному ринзі й здолав Емануеле Лео, завдавши італійцю першої поразки у кар'єрі.

Згодом він бився проти маловідомих боксерів та дійшов до поєдинку за вакантний титул WBC у надважкій вазі. У 2014 році нокаутував росіянина Дениса Бахтова та заволодів чемпіонським поясом.

У травні 2015 року Джошуа захистив титул, побивши американця Кевіна Джонсона. У вересні того ж року він заволодів чемпіонським поясом Британської Співдружності, здолавши Гері Корніша.

У грудні 2015 року британець отримав серйозний виклик у кар'єрі – бій проти Ділліана Вайта. У сьомому раунді "Ей Джей" зрештою нокаутував свого досвідченого земляка, захистивши титули.

Пізніше він побився проти Чарльза Мартіна, Домініка Брізіла та Еріка Моліни й здобув вакантний титул IBF. У 2017 році британський боксер зустрівся з Володимиром Кличком.

Після поєдинку з українцем Джошуа здолав Карлоса Такама, Джозефа Паркера (здобув титул чемпіона світу WBO) та Олександра Повєткіна. Першої поразки у кар'єрі британець зазнав у бою з Енді Руїсом у 2019 році, але у тому ж році боксери провели реванш, у якому "Ей Джей" виявився сильнішим.

Після поєдинків з мексиканцем він зустрівся з Кубратом Пулєвим та захистив титул чемпіона світу за версією IBF. У 2021 році зірковий боксер провів перший бій проти Олександра Усика, а вже за рік бився з українцем у реванші.

Як Джошуа бився з Кличком та Усиком?

У 2017 році відбувся бій між Джошуа, який тоді був на піку, і Володимиром Кличком, який вже був на заході своєї кар'єри. Боксери билися за вакантні титули WBA Super та IBO.

У п'ятому раунді британець зміг відправити українця у нокдаун, а вже у наступній трихвилинці сам побував на канвасі. Зрештою "Ей Джей" виявився сильнішим і в 11 раунді нокаутував "Доктора Сталевого Молота".

Пізніше Кличко у коментарі Boxing Scene висловився про поразку у поєдинку з Джошуа. Він наголосив, що перемогу здобув найкращий.

"Сьогодні ввечері переміг найкращий, і це дивовижний момент для боксу. Ентоні сьогодні був кращим за мене. Дуже сумно, що я не зміг цього зробити. Я планував це зробити. Це не спрацювало, але вся повага до Ентоні",

– сказав Кличко.

"Доктор Сталевий Молот" також розповів, що у контракті був прописаний реванш. Однак другого бою не відбулося, адже у тому ж році український боксер оголосив про завершення кар'єри.

До поєдинку з Усиком у 2021 році Джошуа підходив у статусі чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO. Тоді як український боксер лише розпочинав свій шлях у надважкій вазі.

Бій Усик – Джошуа відбувся на арені "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні та тривав усі 12 раундів. У результаті одноголосним рішенням віддали перемогу українському боксеру, а британець зазнав другої поразки у кар'єрі та знову втратив усі титули.

Реванш між боксерами відбувся у серпні 2022 року у Джидді (Саудівська Аравія). У тому поєдинку українець знову здолав "Ей Джея", але цього разу роздільним рішенням суддів.

Пізніше Джошуа переміг Джермейна Франкліна, Роберта Геленіуса, Отто Валліна та Френсіса Нганну. У 2025 році британець зустрівся з Даніелем Дюбуа у бою за вакантний титул IBF, але програв технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Як Джошуа потрапив в аварію?

У понеділок, 29 грудня, Джошуа потрапив в аварію у Нігерії. За даними Home of Fight, внаслідок ДТП загинули двоє тренерів британського боксера – Роберт Лац та Сіна Гамі.

Як повідомляє BBC, автівка Lexus, у якій перебував "Ей Джей" зіштовхнулась із вантажівкою Pajero, що стояла на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун. Охорона боксера їхала в іншому автомобілі позаду.

Пізніше у промоутерській компанії Matchroom Boxing розповіли про те, у якому стані перебуває Джошуа. Відомо, що британського боксера госпіталізували у місцеву лікарню – він отримав незначні травми та залишається під наглядом медиків.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам і друзям усіх постраждалих та просимо поважати їхнє право на приватність у цей надзвичайно важкий час. Подальших коментарів наразі не буде,

– йдеться у заяві.

До слова. Джошуа перебував у відпустці у Нігерії після переможного бою з Джейком Полом, що відбувся 19 грудня 2025 року у Маямі, США.

Однак, як пише GB News, травми, які отримав британець внаслідок аварії, можуть бути серйознішими, ніж повідомляють офіційні органи. Джерела наближені до боксера припускають, що він зазнав серйозних травм коліна та ребер, що може зірвати його довоочікуваний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Окрім того, на "Ей Джея" ця аварія може сильно вплинути психологічно. Можливо, що британець навіть завершить боксерську кар'єру.

Зазначимо, що Усик висловив свої співчуття Джошуа після того, як дізнався про аварію за участі британського боксера. Український боксер у своєму інстаграмі згадав про загиблих тренерів британця та підтримав "Ей Джея".

Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми. Вони були не лише частиною команди Джошуа, а і його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне,

– написав Усик.

Також Кличко-молодший звернувся до британського боксера на тлі жахливої аварії у Нігерії. На своїй сторінці у соцмережі Х "Доктор Сталевий Молот" висловив співчуття та підтримку Джошуа і його друзям.

"Мені глибоко сумно чути про Ей Джея та його близьке коло друзів. Мавши честь провести незабутній бій з ним, я завжди вважав Ентоні справжнім прикладом гідності, який заслуговує на мою найвищу повагу. Моє серце з ним – я бажаю йому та його близьким усього найкращого у цей важкий час", – написав Володимир.

Які статки у Джошуа?

Джошуа провів велику кількість поєдинків у професійному ринзі. За свою кар'єру він заробив чималі кошти.

За інформацією Celebrity Net Worth, за увесь час "Ей Джей" заробив близько 150 мільйонів доларів, а його найбільший чек був у поєдинку з Енді Руїсом – 65 мільйонів доларів.

За даними Yahoo Sports, британець у переможному поєдинку з Полом заробив 93 мільйони доларів. Однак із заробленого гонорару він має віддати 48,6 мільйона доларів у вигляді податків.

Таку космічну суму Джошуа має заплатити, адже бій відбувся на території США, де обкладається федеральний податок на доходи за найвищою ставкою 37 відсотків, що становить близько 34,5 мільйонів доларів.

Також "Ей Джей" має сплатити податок через закордонний бій, адже він має паспорт громадянина Великої Британії – це ще 14,1 мільйона доларів із його гонорару за поєдинок з Полом.

Інші цікаві факти про Джошуа