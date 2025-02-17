Остановил Уайлдера и победил гиганта из Китая: кто такой Джозеф Паркер, который может подраться с Усиком

Уже 22 февраля поклонники бокса увидят чрезвычайно интересную битву в Эр-Рияде. На ринге в столице Саудовской Аравии сойдутся Джозеф Паркер и Даниэль Дюбуа.

Бой Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер состоится в рамках андеркарда поединка Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол. В этот вечер бокса "Динамит" будет защищать свой чемпионский пояс, которым ранее владел Александр Усик.

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Потенциальный соперник Усика

Именно в бою Дюбуа – Паркер определится следующий соперник непобедимого Усика. Победитель этого противостояния подерется с Александром в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Украинский боксер вместе с командой посетит поединок в Эр-Рияд.

24 Канал ближе знакомит с потенциальными соперниками Александра Усика. Кто же такой Джозеф Паркер? Разбираемся....

Краткая информация о Джозефе Паркере

Страна: Новая Зеландия

Возраст: 33 года

Рост: 192 сантиметра

Размах рук: 193 сантиметра

Пояс: WBO (временный)

Джозеф Паркер уступает Даниэлю Дюбуа по антропометрии. Ведь рост британца составляет 196 сантиметров, а размах рук – 198 сантиметров. Эти параметры могут стать доминирующими для "Динамита", поэтому Паркеру следует подготовить удачный план на ближайший поединок.

Любительская карьера, которая не имела вау-эффекта

В октябре 2009-го года Паркер впервые вышел в ринг. Однако его карьера в любителях не была такой яркой, как в профессионалах. В 2010-м году Джозеф завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Сингапуре. Новозеландский боксер был близок к олимпийскому "золоту", но в финале уступил Тони Йоке из Франции.

Переломным моментом стали неудачные выступления Паркера перед Олимпийскими играми-2012. Джозеф не смог квалифицироваться в сборную по боксу на престижные соревнования в Лондоне. Поэтому решил попрощаться с любительской карьерой и перейти в профессионалы, где его выступление значительно ярче.

Переход в профессионалы

К своему первому титульному бою Паркер шел три поединка. В 2016-м Джозеф победил француза Карлоса Такама, австралийца Саломона Хаумуно и немца Александра Димитренко, который до 2010-го года имел украинское гражданство.

10 декабря 2016-го года Паркер получил свой первый титульный бой. Соперником новозеландца стал Энди Руиз.



Тренировка Джозефа Паркера / Фото Getty Images

Справка. Бой Паркер – Руиз смог состояться только после того, как Тайсон Фьюри отказался от титулов WBO и WBA. Поэтому в боксерской организации решили провести бой за вакантный титул между первым номером рейтинга WBO Паркером и третьим номером рейтинга Руизом.

Хотя боксеры выдали полный 12-раундовый поединок, но их встреча не принесла большого наслаждения болельщику. По раздельному решению судей победу одержал Паркер – 115-113 (дважды) и 114-114 (ничья). Джозеф выиграл вакантный пояс WBO, который уже в мае следующего года впервые успешно защитил.

Паркер победил румына Развана Кожану в полном поединке, а уже в сентябре того же года сошелся в одном ринге с Хьюи Фьюри. Это был первый поединок, который Джозеф провел за пределами родной страны. Двоюродный брат Тайсона Фьюри принял соперника в Манчестере (Англия). Однако домашние трибуны родственнику "Цыганского короля" не помогли.

Паркер был активнее в ринге и боксировал первым номером. И снова Джозеф торжествовал по раздельному решению судей – 118-110 дважды и ничья 114-114. Это была вторая подряд успешная защита титула временного чемпиона WBO от новозеландца.

Видеообзор боя Паркер – Фьюри

Год, который принес первые поражения в карьере Паркера

2018-й год стал негативным для Паркера. В течение года Джозеф потерпел первые поражения на профи-ринге. В последний день марта Паркер подрался с Энтони Джошуа. Боксеры подарили зрителям хороший поединок, который закончился победой Эй Джея по единогласному решению судей. Это означало, что Паркер потерял звание чемпиона, а Джошуа стал обладателем титулов WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Видеообзор боя Паркер – Джошуа

Уже через почти четыре месяца Паркер вышел в ринг и снова проиграл. На этот раз обидчиком стал другой британец Диллиан Уайт.

Вернул победное шествие и дважды повалил Чисору

После двух подряд поражений Паркер сумел найти силы и вернуться на победный путь. Начался он с боя против американца Александера Флореса, Уже в третьем раунде Джозеф отправил соперника в нокаут.

Два следующих боя новозеландца заканчивались досрочно и нокаутом от Паркера. Джозеф торжествовал в поединках над земляком Алексом Леапаи и американцем Шонделлом Тереллом Уинтерсом.

К слову. 2021-й год начался для Паркера победой над земляком Джуниором Фа.

С мая по конец декабря того же года Джозеф Паркер дважды встретился в ринге с Дереком Чисорой. На кону первого поединка стоял пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе.

Первая битва Паркер – Чисора началась с нокдауна для Джозефа уже в первом раунде. Однако сопернику британца удалось восстановиться от нокдауна и продолжить бой. Бойцы прошли весь путь в 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Подсчеты двух судей были на стороне Паркера 116-111 и 115-113, а третий судья посчитал в пользу Чисоры – 115-113.

Паркер выиграл пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.

Видеообзор первого боя Чисора – Паркер

Реванш Чисора получил в декабре того же года. Но победить Дереку не удалось. На этот раз Паркер трижды отправлял именитого британского оппонента в нокдаун (в четвертом, седьмом и восьмом раундах) и победил в 12-раундовом реванше по единогласному решению судей – 15:110, 115:111 и 114:112.

Реванш Паркер – Чисора: видеообзор

Важно! В 2022-м году Паркер провел только один бой, который закончился поражением. Речь идет о противостоянии с британцем Джо Джойсом в сентябре в Манчестере. На кону стоял вакантный титул временного чемпиона WBO в тяжелом весе, который получил Джойс.

Видеообзор боя Паркер – Джойс

Победил "Бронзового бомбардировщика"

В 2023-м году Паркер аж четыре раза выходил в ринг. Джозеф победил британца Джека Мэсси, нокаутировал Фвига Опела с Самоа и одолел Саймона Кина из Канады.

Наибольшее внимание следует уделить поединку Паркера против бывшего чемпиона мира из США Деонтея Уайлдера. Накануне очной встречи именно Уайлдер был фаворитом противостояния. Новозеландскому боксеру удалось не только избежать нокаута, но и закрыть рот всем экспертам. Паркер по единогласному решению судей победил мощного Уайлдера.

Паркер успешно защитил титул WBO Inter-Continental и завоевал титул WBC International в тяжелом весе.

Уайлдер – Паркер: смотрите видеообзор

Последний раз Паркер выходил в ринг 8 марта 2024-го года в Эр-Рияде. Соперником новозеландца стал китайский супертяжеловес Чжан Чжилей. На кону боя на "Kingdom Arena" стоял титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе, которым владел Чжан.

Паркер активно начал поединок, но уже в третьем раунде Чжилей левым прямым подловил Джозефа и отправил новозеландца в нокдаун. Паркер же продолжал наносить удары по корпусу. Ближе к экватору боя Чжан стал медленнее, но это не помешало ему снова всколыхнуть соперника. Боксер из Новой Зеландии снова устоял и выбрасывал больше ударов. Благодаря этому Паркер забирал близкие раунды.

Боксеры порадовали зрителей зрелищным 12-раундовым поединком, который закончился победой Паркера по решению большинства судей – 114-112, 115-111 и 113-113 ничья.

Видеообзор боя Чжилей – Паркер

22 февраля Джозеф Паркер проведет свой четвертый подряд поединок на саудовской "Kingdom Arena". Сейчас новозеландец имеет идеальную статистику выступлений в Эр-Рияде, но Даниэль Дюбуа попытается прервать эту серию оппонента.