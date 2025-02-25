"Динамит" должен был побороться за статус "следующего соперника" Александра Усика в рамках вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля. У Даниэля Дюбуа был запланирован поединок против Джозефа Паркера. Однако за несколько дней до вечера бокса британец снялся с боя из-за болезни.

К теме Звездный чемпион мира высказался категорически против реванша Усик – Дюбуа: какая причина

Кто может остановить Усика

Несмотря на это все у Дюбуа еще остаются шансы на реванш за "абсолют" против непобедимого украинца.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон оценил вероятных соперников Усика и выбрал одного боксера, который мог бы остановить победное шествие Александра. И его выбор пал не на "Динамита", ведь не видит смысла реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Единственный, у кого будут шансы – это Паркер. Многие люди скажут, что я сумасшедший, но вы видели, как Джозеф двигается на ринге, у него отличные боксерские навыки. Все остальные боксеры супертяжелого веса медленнее и крупнее, чем Александр. Усик знает, как побеждать таких бойцов,

– заявил Стивенсон.

К слову. Паркер 22 февраля очень легко во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе, который заменил Дюбуа в ринге. Джозеф провел успешную защиту титула временного чемпиона мира по версии WBO и стал претендентом для Усика.

Отметим, что Усик сам несколько раз подчеркивал, что не отвергает идею проведения реванша с Дюбуа. Александр хочет дать еще один шанс боксеру из Великобритании и попытаться вернуть себе статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Была информация, что Усик вернется в ринг летом или осенью этого 2025-го года.