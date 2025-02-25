"Динаміт" мав позмагатись за статус "наступного суперника" Олександра Усика у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого. У Даніеля Дюбуа був запланований поєдинок проти Джозефа Паркера. Однак за декілька днів до вечора боксу британець знявся із бою через хворобу.

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Хто може зупинити Усика

Попри це все у Дюбуа ще залишаються шанси на реванш за "абсолют" проти непереможного українця.

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон оцінив ймовірних суперників Усика та обрав одного боксера, який міг би зупинити переможну ходу Олександра. І його вибір впав не на "Динаміта", адже не бачить сенсу реваншу Усик – Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Єдиний, у кого будуть шанси – це Паркер. Багато людей скажуть, що я божевільний, але ви бачили, як Джозеф рухається на рингу, у нього відмінні боксерські навички. Усі інші боксери суперважкої ваги повільніші і більші, ніж Олександр. Усик знає, як перемагати таких бійців,

– заявив Стівенсон.

До слова. Паркер 22 лютого дуже легко у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе, який замінив Дюбуа у рингу. Джозеф провів успішний захист титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBO та став претендентом для Усика.

Відзначимо, що Усик сам декілька разів наголошував, що не відкидає ідею проведення реваншу із Дюбуа. Олександр хоче дати ще один шанс боксеру із Великої Британії та спробувати повернути собі статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Була інформація, що Усик повернеться у ринг влітку або восени цього 2025-го року.