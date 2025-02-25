"Я сумасшедший": чемпион мира назвал единственного боксера, который может победить Усика

Фамилия следующего соперника Александра Усика до сих пор находится под большим знаком вопроса. Вероятно, что новым оппонентом украинского боксера станет Даниэль Дюбуа.

"Динамит" должен был побороться за статус "следующего соперника" Александра Усика в рамках вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля. У Даниэля Дюбуа был запланирован поединок против Джозефа Паркера. Однако за несколько дней до вечера бокса британец снялся с боя из-за болезни.

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Кто может остановить Усика

Несмотря на это все у Дюбуа еще остаются шансы на реванш за "абсолют" против непобедимого украинца.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон оценил вероятных соперников Усика и выбрал одного боксера, который мог бы остановить победное шествие Александра. И его выбор пал не на "Динамита", ведь не видит смысла реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Единственный, у кого будут шансы – это Паркер. Многие люди скажут, что я сумасшедший, но вы видели, как Джозеф двигается на ринге, у него отличные боксерские навыки. Все остальные боксеры супертяжелого веса медленнее и крупнее, чем Александр. Усик знает, как побеждать таких бойцов,

– заявил Стивенсон.

К слову. Паркер 22 февраля очень легко во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе, который заменил Дюбуа в ринге. Джозеф провел успешную защиту титула временного чемпиона мира по версии WBO и стал претендентом для Усика.

Отметим, что Усик сам несколько раз подчеркивал, что не отвергает идею проведения реванша с Дюбуа. Александр хочет дать еще один шанс боксеру из Великобритании и попытаться вернуть себе статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Была информация, что Усик вернется в ринг летом или осенью этого 2025-го года.