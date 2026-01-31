К Довбику и Малиновскому: скандальный лидер сборной Украины близок к трансферу в Италию

Защитник Шахтера Ефим Конопля близок к смене клуба. Футболист является важным игроком для "горняков" и игроком основы сборной Украины.

Тем не менее, будущее Ефима в Шахтере почти решено. Игрок отказывается продлевать контракт с дончанами и хочет покинуть клуб, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По теме Жена звезды Шахтера набросилась на подписчиков из-за украинского языка после шутки про "Орешник"

Куда может перейти Конопля?

Пока неясно, в какой лиге окажется Конопля, но его приоритетом является команда из-за рубежа. Как пишут итальянские СМИ, в услугах украинца заинтересован клуб Серии А.

Сассуоло намерен переманить Коноплю, воспользовавшись его доступностью из-за завершения контракта. Итальянцы попытаются договориться с Ефимом уже в ближайшее время.

Вряд ли украинец перейдет этой зимой, ведь 2 февраля завершается трансферное окно. Однако и летом трансфер Конопли может быть под вопросом, поскольку его контакт с Шахтером истекает аж 30 сентября.

Отметим, что Сассуоло прошлым летом вернулся в Серию А и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Севилья также заинтересована в трансфере Ефима Конопли.

В какие скандалы попал Ефим Конопля?