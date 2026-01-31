К Довбику и Малиновскому: скандальный лидер сборной Украины близок к трансферу в Италию
- Защитник Шахтера Ефим Конопля близок к уходу из клуба.
- Футболистом сборной Украины интересуется середняк чемпионата Италии.
Защитник Шахтера Ефим Конопля близок к смене клуба. Футболист является важным игроком для "горняков" и игроком основы сборной Украины.
Тем не менее, будущее Ефима в Шахтере почти решено. Игрок отказывается продлевать контракт с дончанами и хочет покинуть клуб, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Куда может перейти Конопля?
Пока неясно, в какой лиге окажется Конопля, но его приоритетом является команда из-за рубежа. Как пишут итальянские СМИ, в услугах украинца заинтересован клуб Серии А.
Сассуоло намерен переманить Коноплю, воспользовавшись его доступностью из-за завершения контракта. Итальянцы попытаются договориться с Ефимом уже в ближайшее время.
Вряд ли украинец перейдет этой зимой, ведь 2 февраля завершается трансферное окно. Однако и летом трансфер Конопли может быть под вопросом, поскольку его контакт с Шахтером истекает аж 30 сентября.
Отметим, что Сассуоло прошлым летом вернулся в Серию А и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Севилья также заинтересована в трансфере Ефима Конопли.
В какие скандалы попал Ефим Конопля?
- 26-летний правый защитник также был причастен к громкому скандалу. В октябре прошлого года Конопля был пойман на лайках под постами с российским пропагандистом Владимиром Жириновским.
- Политик был сторонником идеологии уничтожения Украины, но сам умер в 2022 году. Ефим же ставил лайки под постами, где Жириновский продвигал свою пропаганду.
- Позже игрок неприятно высказался о людях, которые его обвиняют в предательстве. Однако после вмешательства Шахтера Конопля извинился перед фанатами и пообещал больше не попадать в такие скандалы.
- Кроме того, Ефим имеет проблемы с подписанием нового контракта с Шахтером. Действующее соглашение игрока с клубом действует до 30 сентября 2026 года согласно данным Transfermarkt.
- СМИ сообщают, что Конопле предложили зарплату в размере 800 тысяч долларов в год, но игрок отклонил ее. Футболист намерен продолжить карьеру заграницей.
- Сейчас Ефим является футболистом основы в Шахтере и сборной Украины. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за "горняков". отметившись двумя голами и 4-мя ассистами. Также на его счету 26 матчей и два гола в составе национальной сборной.