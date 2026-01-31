До Довбика та Маліновського: скандальний лідер збірної України близький до трансферу в Італію
- Захисник Шахтаря Юхим Конопля близький до відходу з клубу.
- Футболістом збірної України цікавиться середняк чемпіонату Італії.
Захисник Шахтаря Юхим Конопля близький до зміни клубу. Футболіст є важливим гравцем для "гірників" і гравцем основи збірної України.
Тим не менше, майбутнє Юхима в Шахтарі майже вирішене. Гравець відмовляється продовжувати контракт із донеччанами та хоче залишити клуб, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Куди може перейти Конопля?
Поки неясно, в якій лізі опиниться Конопля, але його пріоритетом є команда з-за кордону. Як пишуть італійські ЗМІ, в послугах українця зацікавлений клуб Серії А.
Сассуоло має намір переманити Коноплю, скориставшись його доступністю через завершення контракту. Італійці спробують домовитися і Юхимом вже найближчим часом.
Навряд чи українець перейде цієї зими, адже 2 лютого завершується трансферне вікно. Проте і влітку трансфер Коноплі може бути під питанням, оскільки його контакт із Шахтарем спливає аж 30 вересня.
Зазначимо, що Сассуоло минулого літа повернувся в Серію А і наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці. Раніше повідомлялось, що Севілья також зацікавлена у трансфері Юхима Коноплі.
В які скандали потрапив Юхим Конопля?
- 26-річний правий захисник також був причетний до гучного скандалу. У жовтні минулого року Коноплю зловили на лайках під постами із російським пропагандистом Володимиром Жириновським.
- Політик був прихильником ідеології знищення України, але сам помер у 2022 році. Юхим же ставив лайки під постами, де Жириновський просував свою пропаганду.
- Пізніше гравець неприємно висловився про людей, які його звинувачують у зраді. Проте після втручання Шахтаря Конопля перепросив перед фанатами та пообіцяв більше не потрапляти у такі скандали.
- Крім того, Юхим має проблеми із підписанням нового контракту із Шахтарем. Чинна угода гравця із клубом чинна до 30 вересня 2026 року згідно з даними Transfermarkt.
- ЗМІ повідомляють, що Коноплі запропонували зарплату в розмірі 800 тисяч доларів на рік, але гравець відхилив її. Футболіст має намір продовжити кар'єру закордоном.
- Наразі Юхим є футболістом основи в Шахтарі та збірній України. У поточному сезоні він зіграв 19 матчів за "гірників". відзначившись двома голами та 4 асистами. Також на його рахунку 26 матчів та два голи у складі національної збірної.