"Его раскрутили": футболист, ударивший работника ТЦК, сравнил себя с Гераскевичем
Участник стычки с работником территориального центра комплектования вышел в публичную плоскость. 24-летний нападавший рассказал об отношении к скелетонисту Гераскевичу.
Украинский футболист Даниил Колесник, который ранее оказался в центре громкого скандала из-за конфликта с представителем ТЦК, сравнил себя с Владиславом Гераскевичем. Экс-игрок Колоса-2 высказался об участнике Олимпийских игр-2026 на ютуб-канале "Pryvoz".
Что Колесник сказал о Гераскевиче?
То, что он сделал на Олимпиаде – так, с одной стороны молодец, что показал свою позицию, а с другой – ну, так же, это его личное, его раскрутили. То, что ему сбросили очень много средств – я надеюсь, что эти средства дойдут туда, куда должны были дойти. Дело каждого на самом деле,
– заявил Даниил Колесник.
Экс-игрок Колоса-2 добавил, что считает себя ближе к народу. Зато Владислав Гераскевич получил большое медийное внимание от украинских звезд, депутатов и влиятельных людей.
Скандал вокруг футболиста продолжается с февраля
Напомним, Даниил Колесник оказался в центре общественного внимания после инцидента, во время которого он ударил представителя территориального центра комплектования. Видео конфликта быстро разошлось по социальным сетям и вызвало волну критики в адрес игрока.
После того случая Владислав Гераскевич заявил, что мобилизация является вынужденной реальностью войны, а работники ТЦК "не ловят людей" по собственному желанию.
Бывший футболист Динамо Александр Алиев взамен поддержал Даниила Колесника.
Что известно о ситуации с избиением военнослужащего ТЦК?
- Скандал начался с того, что сам Колесник обнародовал видео избиения человека в военной форме, хвастаясь этим поступком.
- Колос сразу же объявил о расторжении соглашения с игроком, а дело попало в полицию, где открыли уголовное производство. Колесника задержали, ему назначили ночной домашний арест.
- Сам игрок в инстаграме опубликовал видео с камер наблюдения, которое якобы подтверждает, что он реагировал на противозаконные действия военных ТЦК, которые на автомобиле задели другого человека, преследуя его.
- Суд, рассматривая дело, постановил изменить меру пресечения футболисту на личное обязательство.