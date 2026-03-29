"Его раскрутили": футболист, ударивший работника ТЦК, сравнил себя с Гераскевичем

Участник стычки с работником территориального центра комплектования вышел в публичную плоскость. 24-летний нападавший рассказал об отношении к скелетонисту Гераскевичу.

Украинский футболист Даниил Колесник, который ранее оказался в центре громкого скандала из-за конфликта с представителем ТЦК, сравнил себя с Владиславом Гераскевичем. Экс-игрок Колоса-2 высказался об участнике Олимпийских игр-2026 на ютуб-канале "Pryvoz".

Что Колесник сказал о Гераскевиче?

Украинский футболист Даниил Колесник, который ранее попал в скандал после того, как ударил представителя ТЦК, рассказал о своем отношении к скелетонисту.

То, что он сделал на Олимпиаде – так, с одной стороны молодец, что показал свою позицию, а с другой – ну, так же, это его личное, его раскрутили. То, что ему сбросили очень много средств – я надеюсь, что эти средства дойдут туда, куда должны были дойти. Дело каждого на самом деле,

– заявил Даниил Колесник.

Экс-игрок Колоса-2 добавил, что считает себя ближе к народу. Зато Владислав Гераскевич получил большое медийное внимание от украинских звезд, депутатов и влиятельных людей.

Скандал вокруг футболиста продолжается с февраля

Напомним, Даниил Колесник оказался в центре общественного внимания после инцидента, во время которого он ударил представителя территориального центра комплектования. Видео конфликта быстро разошлось по социальным сетям и вызвало волну критики в адрес игрока.

После того случая Владислав Гераскевич заявил, что мобилизация является вынужденной реальностью войны, а работники ТЦК "не ловят людей" по собственному желанию.

Бывший футболист Динамо Александр Алиев взамен поддержал Даниила Колесника.

