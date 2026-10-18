Егор Ярмолюк получил прямую красную карточку в добавленное время первого тайма матча против Ливерпуля (1:2). В своем аккаунте в инстаграме украинец оставил пост с объяснениями.

Что написал Ярмолюк после красной карточки

Полузащитник не стал оправдываться и взял ответственность за этот эпизод на себя.

Я искренне хочу извиниться перед партнерами по команде, тренером и болельщиками. Я чувствую огромную ответственность за сегодняшнее поражение и знаю, что должен отвечать за свои действия. Мне действительно жаль, что я позволил эмоциям взять верх, поэтому получил красную карточку,

– написал Ярмолюк.

Футболист также добавил, что он всегда выкладывается на 100% ради команды, но обдумает свои реакции на игровые эпизоды.

Напомним, что Егор был удален с поля за удар соперника головой в лицо во время борьбы в штрафной площадке.

Как складывается сезон для Ярмолюка

Он играл в каждом матче Брентфорда в этом сезоне. В 6-м туре АПЛ наш земляк отличился забитым голом.

Результативное действие произошло после международной паузы. Он во второй раз подряд пропустил сборы национальной команды. Официальная причина – хроническая травма, которую клуб намеревался вылечить именно во время матчей сборной.