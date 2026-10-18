Єгор Ярмолюк отримав пряму червону картку у компенсований час до першого тайму гри проти Ліверпуля (1:2). У своєму акаунті в Інстаграм українець залишив допис з поясненнями.
Що написав Ярмолюк після червоної картки
Півзахисник не став виправдовуватись та взяв відповідальність за епізод на себе.
Я щиро хочу вибачитися перед партнерами по команді, тренером та вболівальниками. Я відчуваю величезну відповідальність за сьогоднішню поразку та знаю, що маю бути відповідальним за свої дії. Мені дійсно шкода, що я дозволив емоціям взяти гору, внаслідок чого отримав червону картку,
– написав Ярмолюк.
Футболіст також додав, що він завжди викладається 100% заради команди, але обдумає свої реакції на ігрові епізоди.
Нагадаємо, що Єгор отримав вилучення за удар суперника головою в обличчя під час боротьби у штрафному майданчику.
Як складається сезон для Ярмолюка
Він грав у кожному матчі Брентфорда цього сезону. У 6 турі АПЛ наш земляк відзначився забитим голом.
Результативна дія сталась після міжнародної паузи. Він вдруге поспіль пропустив збори національної команди. Офіційна причина – хронічне ушкодження, яке клуб мав намір залікувати саме під час поєдинків збірної.