Известной украинской спортсменке пришлось эвакуироваться из поезда –что произошло
- Из-за новых правил Укрзалізниці поезда могут останавливаться во время воздушных тревог, как произошло с украинской спортсменкой Екатериной Коцар.
- Коцар поделилась своей историей эвакуации из поезда на маршруте Днепр – Киев во время обстрелов.
Укрзалізниця недавно обновила правила эвакуации во время воздушных тревог. Поэтому поезда во время тревоги могут временно останавливаться прямо на маршруте.
Одной из очевидцев такой ситуации стала украинская спортсменка Екатерина Коцар. Своей историей она поделилась в соцсети Threads.
Что известно об истории с Коцар?
Спортсменка поделилась эмоциональной историей о поездке поездом во время эвакуации, которая состоялась на фоне обстрелов.
По ее словам, ранее она только читала подобные рассказы от других людей, но теперь и сама оказалась среди пассажиров, которые вынуждены были эвакуироваться.
История Екатерины Коцар / Фото скриншот с Threads
Впоследствии выяснилось, что речь шла о поездке по маршруту Днепр – Киев.
Какая история случилась с Коцар на Олимпиаде-2026?
- Украинская фристайлистка стала одной из заметных спортсменок Зимних Олимпийских игр в биг-эйре: в квалификации она набрала 155,5 балла, заняла 11-е место.
Ее спортивный успех дополнился трогательным событием вне трассы: сразу после выступления возле зоны приземления ее ждал жених – офицер Вооруженных сил Украины. Он воспользовался моментом и сделал ей предложение, на которое Коцар ответила согласием.
Как пишет Суспільне Спорт, он специально приехал на Игры, оформив отпуск, чтобы поддержать спортсменку во время соревнований, а само событие произошло в День святого Валентина.