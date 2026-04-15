Известной украинской спортсменке пришлось эвакуироваться из поезда –что произошло

Укрзалізниця недавно обновила правила эвакуации во время воздушных тревог. Поэтому поезда во время тревоги могут временно останавливаться прямо на маршруте.

Одной из очевидцев такой ситуации стала украинская спортсменка Екатерина Коцар. Своей историей она поделилась в соцсети Threads.

Что известно об истории с Коцар?

Спортсменка поделилась эмоциональной историей о поездке поездом во время эвакуации, которая состоялась на фоне обстрелов.

По ее словам, ранее она только читала подобные рассказы от других людей, но теперь и сама оказалась среди пассажиров, которые вынуждены были эвакуироваться.

История Екатерины Коцар

Впоследствии выяснилось, что речь шла о поездке по маршруту Днепр – Киев.

