Тесть Усика впервые на фото: жена боксера поздравила папу

В воскресенье, 15 июня, в мире отмечался День отца. Своих отцов поздравило, в том числе и спортивное сообщество и их родные.

По случаю праздника жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина, поздравила и своего папу. В своих соцсетях она поделилась общим, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

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Екатерина показала своего папу

Ко Дню отца жена Усика выложила щемящую фотографию со своим папой и поздравила его с праздником. На фотографии она положила руку на его плечо и улыбается.

В разговоре со Славой Деминым Екатерина вспоминала, что ее отец родом из Симферополя и долгое время работал там таксистом.



Екатерина Усик с папой / Скриншот из сторис

Напомним, что ранее промоутер Александра Усика назвал боксера, которого Екатерина Усик говорила забить до смерти. Тогда она очень разозлилась поступком соперника и требовала от своего мужа максимальной агрессии.