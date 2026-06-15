Очередная массированная атака России на столицу привела к разрушению и повреждению исторических объектов. На эту трагедию отреагировала супруга украинского боксёра Александра Усика Екатерина, опубликовав пост в соцсетях.

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Что написала Екатерина Усик?

Екатерина Усик высказалась о последствиях российского обстрела Киева, который в очередной раз нанес ущерб украинскому культурному и историческому наследию. В своем Instagram она опубликовала эмоциональное обращение, посвященное Киево-Печерской лавре.

Супруга чемпиона подчеркнула исключительное значение святыни для украинской истории и культуры. Она также в очередной раз осудила действия государства-агрессора.

Киево-Печерская Лавра (наше сокровище), которая была основана в 1051 году Преподобными Антонием и Феодосием Печерским во времена князя Ярослава Мудрого. А сейчас ее разрушает страна 404,

– написала Екатерина Усик.

Российский удар по Киеву затронул историческое наследие

В ночь на 15 июня Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Киев, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела в различных районах столицы зафиксированы повреждения жилых домов, инфраструктуры и объектов культурного наследия.

Среди пострадавших объектов оказалась и территория Киево-Печерской лавры – одной из древнейших православных святынь Украины и памятника мирового значения. Именно поэтому последствия атаки вызвали широкий резонанс среди украинцев, общественных деятелей и известных спортсменов.

Екатерина Усик стала одной из публичных личностей, обративших внимание на разрушение исторических памятников в результате российской агрессии.