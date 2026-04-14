Биатлонистка Пидгрушная установила уникальный рекорд Украины

Елена Пидгрушная установила рекорд Украины по вышивке, создав наибольшее количество картин среди олимпийских чемпионок. Достижение зафиксировали во время прощального вечера ее карьеры.

Легендарная украинская биатлонистка продолжает удивлять уже после завершения выступлений. На этот раз она попала в Книгу рекордов Украины благодаря своему хобби, передает 24 Канал.

Что известно о рекорде Пидгрушной?

Биатлонистка установила национальный рекорд по наибольшему количеству вышитых картин, созданных олимпийской чемпионкой. Речь идет о 27 работах, которые спортсменка выполнила собственноручно.

Достижение зафиксировали 28 марта во время вечера, посвященного завершению ее профессиональной карьеры. Об этом Елена Пидгрушная сообщила на своей странице в инстаграме.

Сама олимпийская чемпионка отметила, что вышивка для нее – это больше, чем просто увлечение, ведь она помогает восстанавливаться и находить вдохновение.

Новый этап после завершения карьеры

Рекорд стал символическим итогом спортивного пути титулованной биатлонистки и одновременно открыл новую страницу в ее жизни.

Пидгрушная завершила карьеру в 2026 году, оставшись одной из самых успешных украинских биатлонисток. Она является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 и многократным призером мировых первенств.

Теперь же спортсменка продолжает реализовывать себя вне биатлона, совмещая творчество с общественной деятельностью.

