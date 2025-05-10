Легендарная украинская биатлонистка в третий раз вышла замуж

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная не долго была в статусе незамужней. Недавно титулованная 38-летняя спортсменка в третий раз вышла замуж.

Елена Пидгрушная не сообщала о своей свадьбе. Фото с торжества опубликовали друзья семьи в социальной сети инстаграм, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Кто стал избранником Елены Пидгрушной

Мужем легендарной биатлонистки стал военнослужащий по имени Ростислав. Свадьбу в семейном кругу отпраздновали 3 мая в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

Елена Пидгрушная с мужем Ростиславом / фото из инстаграма

Напомним, что в начале года Пидгрушная сообщила, что развелась с бывшим спортсменом Иваном Билосюком. Пара состояла в браке три года. После женитьбы Елена выступала в соревнованиях под фамилией Билосюк.

Первым мужем Елены Пидгрушной был бывший народный депутат Верховной Рады Украины от ВО "Свобода" Алексей Кайда. Пара состояла в браке с 2013 по 2016 год.

Отметим, что Елена Пидгрушная не объявляла о завершении карьеры. Последний международный старт титулованной биатлонистки датирован 18 марта 2023 года. На этапе Кубка мира в Холменколлене она заняла 57-е место в спринте.