Сумская область остается под атакой российских войск, которые продолжают обстреливать приграничье и пытаются оккупировать новые украинские территории. Впрочем и без этого в регионе случаются другие неприятные случаи.

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Ужасное убийство

Об очередном скандале стало известно от Конотопского районного отдела полиции, сообщает 24 Канал. В поселке Привокзальное произошло жестокое убийство собаки.

Утром, 7 мая, на горячую линию 102 поступило сообщение об обнаружении мертвой собаки породы джек-рассел-терьер. На место сразу отправилась следственно-оперативная группа.

На теле животного нашли рану, которая похожа пулевое ранение по внешним признакам. Тело собаки отправили к ветеринарам для установления точной причины смерти.

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Как позже стало известно, эта собака принадлежала дочери жительницы Конотопа Инне Супрун. Речь о 18-летней биатлонистке Полине Пуцко, которая выигрывала бронзовую медаль на Юношеских олимпийских игр-2024.

Также девушка выигрывала суперспринт на летнем чемпионате Украины по биатлону в 2024-м. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины из-за жестокого обращения с животными.