Плакал перед Коломойским: Коноплянка вспомнил, как владелец Днепра сорвал его трансфер в Ливерпуль
- В 2014 году Евгений Коноплянка был близок к переходу в Ливерпуль.
- Владелец Днепра Игорь Коломойский отказался от сделки в 25 миллионов евро.
Легенда сборной Украины Евгений Коноплянка провел яркую карьеру в 10-е годы и засветился заграницей. В определенный момент вингер мог оказаться в гранде АПЛ.
В январе 2014 года Коноплянка был в шаге от перехода в Ливерпуль. Подробнее об истории сорванного трансфера Евгений вспоминает в интервью ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ, сообщает 24 Канал.
Почему Коноплянка не перешел в Ливерпуль?
Тогда делегация мерсисайдцев прилетела в Днепр для оформления перехода в последний день трансферного окна. Евгений рассказал, что интерес к нему проявляли еще Интер, Сток Сити, Вильярреал и Валенсия.
Однако руководство Днепра вообще отказывалось от трансфера. При этом до конца контракта Коноплянки с украинской командой оставалось всего полтора года.
Я такой человек, что легко все отпускаю. А здесь до сих пор не смог. Никто ничего не говорит и не отпускает. Я не понимал, что делать. Немножко больно, потому что должно было все это срастись. Звонили Джеррард, Шкртел, Суарес, я уже песню эту на МРТ пою "You'll Never Walk Alone". Я там уже представляю, как танцевать на стуле,
– вспоминает Коноплянка.
По словам вингера, Ливерпуль предлагал за него 25 миллионов фунтов и был уверен, что трансфер будет оформлен. Однако владелец Днепра Игорь Коломойский категорически отказывался отпускать игрока.
Я с ними поужинал в Днепре. Их там было человек 4-5. Они открыли бутылочку вина, выпили "за трансфер". Я прошел МРТ, они говорят: "Сейчас будем звонить и говорить, что даем 25 миллионов". А потом закончилось все. Я плачу, говорю: "Валериевич, пожалуйста". Реально плачу. Я его набирал три раза. Не помогло. Я сам на себя не был похож,
– рассказал Евгений.
По его словам, причиной отказа Коломойского от сделки стали финансовые условия. Сначала владелец хотел за игрока около 30 миллионов, а потом требовал, чтобы все средства зашли на счета клуба в тот же день.
Ливерпуль готов был оплатить несколькими транзакциями в течение нескольких дней. К тому же, средства не могли сразу попасть на счет украинского клуба. Это и стало причиной того, что трансфер сорвался.
К слову, под конец карьеры Коноплянкой интересовалось Полесье. Однако Евгений дал себе слово, что в Украине был готов играть только за одну команду.
Как сложилась карьера Евгения Коноплянки?
- Вингер отыграл весь контракт с Днепром и помог команде добраться до финала Лиги Европы в 2015 году. В 212 матчах за "бело-голубых" Коноплянка оформил 40 голов и 45 ассистов согласно Transfermarkt.
- В 2015 году игрок покинул Днепр свободным агентом и перешел в Севилью. В Испании футболист отыграл один сезон, выиграв Лигу Европы и забив в Суперкубке УЕФА.
- Однако заиграть в Севилье Евгений не смог и перебрался в Шальке. В дальнейшем его карьера пошла на спад, после немецкого клуба Коноплянка поиграл за Шахтер, Краковию и Клуж.
- В сборной Украины Коноплянка стал одним из лучших игроков в истории. На счету Евгения 87 матчей и 21 гол за "сине-желтых", что позволяет ему быть третьим топ-бомбардиром команды в истории.
- Интересно, что недавно Коноплянка эмоционально прокомментировал последние матчи сборной Украины. Евгений признался, что сильно нервничает во время матчей "сине-желтых".