Плакал перед Коломойским: Коноплянка вспомнил, как владелец Днепра сорвал его трансфер в Ливерпуль

Легенда сборной Украины Евгений Коноплянка провел яркую карьеру в 10-е годы и засветился заграницей. В определенный момент вингер мог оказаться в гранде АПЛ.

В январе 2014 года Коноплянка был в шаге от перехода в Ливерпуль. Подробнее об истории сорванного трансфера Евгений вспоминает в интервью ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ, сообщает 24 Канал.

Почему Коноплянка не перешел в Ливерпуль?

Тогда делегация мерсисайдцев прилетела в Днепр для оформления перехода в последний день трансферного окна. Евгений рассказал, что интерес к нему проявляли еще Интер, Сток Сити, Вильярреал и Валенсия.

Однако руководство Днепра вообще отказывалось от трансфера. При этом до конца контракта Коноплянки с украинской командой оставалось всего полтора года.

Я такой человек, что легко все отпускаю. А здесь до сих пор не смог. Никто ничего не говорит и не отпускает. Я не понимал, что делать. Немножко больно, потому что должно было все это срастись. Звонили Джеррард, Шкртел, Суарес, я уже песню эту на МРТ пою "You'll Never Walk Alone". Я там уже представляю, как танцевать на стуле,

– вспоминает Коноплянка.

По словам вингера, Ливерпуль предлагал за него 25 миллионов фунтов и был уверен, что трансфер будет оформлен. Однако владелец Днепра Игорь Коломойский категорически отказывался отпускать игрока.

Я с ними поужинал в Днепре. Их там было человек 4-5. Они открыли бутылочку вина, выпили "за трансфер". Я прошел МРТ, они говорят: "Сейчас будем звонить и говорить, что даем 25 миллионов". А потом закончилось все. Я плачу, говорю: "Валериевич, пожалуйста". Реально плачу. Я его набирал три раза. Не помогло. Я сам на себя не был похож,

– рассказал Евгений.

По его словам, причиной отказа Коломойского от сделки стали финансовые условия. Сначала владелец хотел за игрока около 30 миллионов, а потом требовал, чтобы все средства зашли на счета клуба в тот же день.

Ливерпуль готов был оплатить несколькими транзакциями в течение нескольких дней. К тому же, средства не могли сразу попасть на счет украинского клуба. Это и стало причиной того, что трансфер сорвался.

К слову, под конец карьеры Коноплянкой интересовалось Полесье. Однако Евгений дал себе слово, что в Украине был готов играть только за одну команду.

Как сложилась карьера Евгения Коноплянки?