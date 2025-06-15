Финляндия U-21 – Украина U-21: история противостояний накануне дуэли на Евро-2025
- Сборные Украины и Финляндии U-21 имеют одинаковое количество побед в своих пяти встречах, с одной ничьей.
- На Евро-2025 Украина проиграла Дании 2:3, а Финляндия сыграла вничью 2:2 с Нидерландами.
- В истории противостояний сборные обменивались победами в квалификациях к предыдущим чемпионатам Европы.
- Предстоящая встреча на Евро-2025 между Украиной и Финляндией будет важной для обеих команд в группе D.
Сборная Украины по футболу готовится ко второму матчу на молодежном Евро-2025. Следующим соперником "сине-желтых" будет сборная Финляндии U-21.
24 Канал вспоминает и анализирует историю противостояний молодежных футбольных сборных Украины и Финляндии накануне второго тура группового раунда чемпионата Европы. Также рассказываем о том, как эти "молодежки" стартовали на Евро-2025 в Словакии.
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Как Украина и Финляндия стартовали на Евро-2025 U-21
Обе сборные не слишком удачно начали свои выступления на чемпионате Европы. Если Финляндия расписала боевую ничью 2:2 с Нидерландами, то Украина обидно уступила 2:3 Дании. Начало финнов и украинцев в Словакии очень похоже. "Бело-синие" до 59-й минуты владели комфортным преимуществом в два гола 2:0. Однако во втором тайме растеряли эту разницу в два мяча, поделив баллы.
Видеообзор матча Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
Зато подопечные Унаи Мельгосы дважды по ходу встречи вели в счете. "Датский динамит" дважды отыгрывался в счете, а на 85-й минуте и вообще вырвали победный результат 2:3.
Украина U-21 – Дания U-21: видеообзор игры
После первого тура Евро-2025 Украина замыкает квартет. Зато лидером группы D является Дания, которая единственная из четырех молодежных сборных в этой группе набрала 3 очка. Финляндия и Нидерланды имеют по одному баллу и идут на второй и третьей позициях.
История противостояний Финляндия U-21 – Украина U-21
В следующем туре Украина встретится с Финляндией. Поединок стартует 15 июня – в 19:00 (по киевскому времени). "Сине-желтые" номинально будут гостями предстоящего поединка. В своей истории "молодежки" этих стран сталкивались на футбольном поле пять раз.
Сейчас у обеих сборных по две победы. Еще один матч закончился ничьей.
Интересно, что в истории украинско-финляндского дерби только один товарищеский поединок, который датирован 8 июня 2017 года. Команды отыграли 120 минут, а победителя встречи определяли в серии пенальти, где точнее были финны 3:5.
Дебютные противостояния в истории
В то же время история противостояний Украины U-21 и Финляндии U-21 началась в сезоне-2011/2012. Это была квалификация к Евро. Оба поединка прошли неплохо для украинских игроков. В первом в истории матче между этими сборными была зафиксирована пока первая в дуэли ничья 1:1. "Сине-желтые" пропустили быстрый гол уже на 5-й минуте матча.
Отыгралась украинская сборная только в середине второго тайма, когда Будковский результативно замкнул передачу Богданова. Следует отметить, что тогда нашей "молодежкой" руководил Павел Яковенко, а поединок состоялся в украинском Севастополе.
Видеообзор игры Украина U-21 – Финляндия U-21
Уже во втором поединке Украина взяла верх над финнами. По состоянию на 70-ю минуту счет в матче был 0:2 в пользу подопечных Яковенко. Голами отмечались Безус и Будковский.
В конце противостояния Похьянпало сумел сократить отставание "бело-синих" до минимума 1:2. Однако победного счета Украина уже не потеряла 1:2.
К слову. В следующий раз финны и украинцы сыграли между собой как раз в товарищеском матче в 2017-м.
Обмен победами
Через два года эти молодежные сборные снова встретились в официальных матчах. И снова в квалификации к чемпионату Европы-2019/2020.
6 сентября 2019 года молодежная сборная Финляндии впервые в своей истории победила сверстников из Украины 2:0. Финны отмечались в украинских владениях Билыка в обоих таймах – на 18-й (Кельман) и 81-й (Валакари) минутах. Это было домашнее поражение на "Славутич Арене".
В составе той молодежной сборной Украины играл как раз Михаил Мудрик, который сейчас отстранен от футбола из-за проваленного допингового теста.
Во втором матче украинским футболистам удалось взять у соперника реванш с идентичным счетом 2:0. 8 сентября 2020 года Украина во второй раз в своей истории переиграла Финляндию. На 22-й минуте Конопля размочил нули на табло, а в компенсированное к первому тайму время Сикан удвоил преимущество "сине-желтых". Этот мяч нынешнего футболиста турецкого Трабзонспора стал последним в этом поединке.
Видеообзор ответного матча Финляндия U-21 – Украина U-21
Это были последние очные дуэли этих сборных накануне лобового противостояния на Евро-2025 U-21.