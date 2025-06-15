24 Канал пригадує та аналізує історію протистоянь молодіжних футбольних збірних України та Фінляндії напередодні другого туру групового раунду чемпіонату Європи. Також розповідаємо про те, як ці "молодіжки" стартували на Євро-2025 у Словаччині.

До теми Україна стартувала на Євро-2025: що відомо про дебютний матч "молодіжки" проти Данії U-21

Як Україна та Фінляндія стартували на Євро-2025 U-21

Обидві збірні не надто вдало розпочали свої виступи на чемпіонаті Європи. Якщо Фінляндія розписала бойову нічию 2:2 із Нідерландами, то Україна прикро поступилась 2:3 Данії. Початок фінів та українців у Словаччині дуже схожий. "Біло-сині" до 59-ї хвилини володіли комфортною перевагою у два голи 2:0. Однак у другому таймі розгубили цю різницю у два м'ячі, поділивши бали.

Відеоогляд матчу Фінляндія U-21 – Нідерланди U-21

Натомість підопічні Унаї Мельгоси двічі по ходу зустрічі вели у рахунку. "Данський динаміт" двічі відігрувався у рахунку, а на 85-й хвилині й взагалі вирвали переможний результат 2:3.

Україна U-21 – Данія U-21: відеоогляд гри

Після першого туру Євро-2025 Україна замикає квартет. Натомість лідером групи D є Данія, яка єдина із чотирьох молодіжних збірних у цій групі набрала 3 очки. Фінляндія та Нідерланди мають по одному балу та йдуть на другій та третій позиціях.

Історія протистоянь Фінляндія U-21 – Україна U-21

У наступному турі Україна зустрінеться із Фінляндією. Поєдинок стартує 15 червня – о 19:00 (за київським часом). "Синьо-жовті" номінально будуть гостями майбутнього поєдинку. У своїй історії "молодіжки" цих країн зіштовхувались на футбольному полі п'ять разів.

Наразі в обох збірних по дві перемоги. Ще один матч закінчився нічиєю.

Цікаво, що в історії українсько-фінляндського дербі лише один товариський поєдинок, який датований 8 червня 2017 року. Команди відіграли 120 хвилин, а переможця зустрічі визначали у серії пенальті, де точнішими були фіни 3:5.

Дебютні протистояння в історії

Водночас історія протистоянь України U-21 та Фінляндії U-21 розпочалась у сезоні-2011/2012. Це була кваліфікація до Євро. Обидва поєдинки минули непогано для українських гравців. У першому в історії матчі між цими збірними була зафіксована наразі перша у дуелі нічия 1:1. "Синьо-жовті" пропустили швидкий гол вже на 5-й хвилині матчу.

Відігралась українська збірна лише у середині другого тайму, коли Будківський результативно замкнув передачу Богданова. Слід відзначити, що тоді нашою "молодіжкою" керував Павло Яковенко, а поєдинок відбувся в українському Севастополі.

Відеоогляд гри Україна U-21 – Фінляндія U-21

Вже у другому поєдинку Україна взяла гору над фінами. Станом на 70-ту хвилину рахунок у матчі був 0:2 на користь підопічних Яковенка. Голами відзначались Безус та Будківський.

Наприкінці протистояння Пог'янпало зумів скоротити відставання "біло-синіх" до мінімуму 1:2. Однак переможного рахунку Україна вже не втратила 1:2.

До слова. Наступного разу фіни та українці зіграли між собою якраз у товариському матчі у 2017-му.

Обмін перемогами

Через два роки ці молодіжні збірні знову зустрілись в офіційних матчах. І знову у кваліфікації до чемпіонату Європи-2019/2020.

6 вересня 2019 року молодіжна збірна Фінляндії вперше у своїй історії перемогла однолітків із України 2:0. Фіни відзначались в українських володіннях Білика в обох таймах – на 18-й (Кельман) та 81-й (Валакарі) хвилинах. Це була домашня поразка на "Славутич Арені".

У складі тієї молодіжної збірної України грав якраз Михайло Мудрик, який зараз відсторонений від футболу через провалений допінговий тест.

У другому матчі українським футболістам вдалось взяти у суперника реванш із ідентичним рахунком 2:0. 8 вересня 2020 року Україна вдруге у своїй історії переграла Фінляндію. На 22-й хвилині Конопля розмочив нулі на табло, а у компенсований до першого тайму час Сікан подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Цей м'яч нинішнього футболіста турецького Трабзонспора став останнім у цьому поєдинку.

Відеоогляд матчу-відповіді Фінляндія U-21 – Україна U-21

Це були останні очні дуелі цих збірних напередодні лобового протистояння на Євро-2025 U-21.