24 Канал вспоминает и анализирует историю противостояний молодежных футбольных сборных Украины и Финляндии накануне второго тура группового раунда чемпионата Европы. Также рассказываем о том, как эти "молодежки" стартовали на Евро-2025 в Словакии.

К теме Украина стартовала на Евро-2025: что известно о дебютном матче "молодежки" против Дании U-21

Как Украина и Финляндия стартовали на Евро-2025 U-21

Обе сборные не слишком удачно начали свои выступления на чемпионате Европы. Если Финляндия расписала боевую ничью 2:2 с Нидерландами, то Украина обидно уступила 2:3 Дании. Начало финнов и украинцев в Словакии очень похоже. "Бело-синие" до 59-й минуты владели комфортным преимуществом в два гола 2:0. Однако во втором тайме растеряли эту разницу в два мяча, поделив баллы.

Видеообзор матча Финляндия U-21 – Нидерланды U-21

Зато подопечные Унаи Мельгосы дважды по ходу встречи вели в счете. "Датский динамит" дважды отыгрывался в счете, а на 85-й минуте и вообще вырвали победный результат 2:3.

Украина U-21 – Дания U-21: видеообзор игры

После первого тура Евро-2025 Украина замыкает квартет. Зато лидером группы D является Дания, которая единственная из четырех молодежных сборных в этой группе набрала 3 очка. Финляндия и Нидерланды имеют по одному баллу и идут на второй и третьей позициях.

История противостояний Финляндия U-21 – Украина U-21

В следующем туре Украина встретится с Финляндией. Поединок стартует 15 июня – в 19:00 (по киевскому времени). "Сине-желтые" номинально будут гостями предстоящего поединка. В своей истории "молодежки" этих стран сталкивались на футбольном поле пять раз.

Сейчас у обеих сборных по две победы. Еще один матч закончился ничьей.

Интересно, что в истории украинско-финляндского дерби только один товарищеский поединок, который датирован 8 июня 2017 года. Команды отыграли 120 минут, а победителя встречи определяли в серии пенальти, где точнее были финны 3:5.

Дебютные противостояния в истории

В то же время история противостояний Украины U-21 и Финляндии U-21 началась в сезоне-2011/2012. Это была квалификация к Евро. Оба поединка прошли неплохо для украинских игроков. В первом в истории матче между этими сборными была зафиксирована пока первая в дуэли ничья 1:1. "Сине-желтые" пропустили быстрый гол уже на 5-й минуте матча.

Отыгралась украинская сборная только в середине второго тайма, когда Будковский результативно замкнул передачу Богданова. Следует отметить, что тогда нашей "молодежкой" руководил Павел Яковенко, а поединок состоялся в украинском Севастополе.

Видеообзор игры Украина U-21 – Финляндия U-21

Уже во втором поединке Украина взяла верх над финнами. По состоянию на 70-ю минуту счет в матче был 0:2 в пользу подопечных Яковенко. Голами отмечались Безус и Будковский.

В конце противостояния Похьянпало сумел сократить отставание "бело-синих" до минимума 1:2. Однако победного счета Украина уже не потеряла 1:2.

К слову. В следующий раз финны и украинцы сыграли между собой как раз в товарищеском матче в 2017-м.

Обмен победами

Через два года эти молодежные сборные снова встретились в официальных матчах. И снова в квалификации к чемпионату Европы-2019/2020.

6 сентября 2019 года молодежная сборная Финляндии впервые в своей истории победила сверстников из Украины 2:0. Финны отмечались в украинских владениях Билыка в обоих таймах – на 18-й (Кельман) и 81-й (Валакари) минутах. Это было домашнее поражение на "Славутич Арене".

В составе той молодежной сборной Украины играл как раз Михаил Мудрик, который сейчас отстранен от футбола из-за проваленного допингового теста.

Во втором матче украинским футболистам удалось взять у соперника реванш с идентичным счетом 2:0. 8 сентября 2020 года Украина во второй раз в своей истории переиграла Финляндию. На 22-й минуте Конопля размочил нули на табло, а в компенсированное к первому тайму время Сикан удвоил преимущество "сине-желтых". Этот мяч нынешнего футболиста турецкого Трабзонспора стал последним в этом поединке.

Видеообзор ответного матча Финляндия U-21 – Украина U-21

Это были последние очные дуэли этих сборных накануне лобового противостояния на Евро-2025 U-21.