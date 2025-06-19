Путь Украины на молодежном Евро-2025 по футболу, которая стала горьким разочарованием турнира

На молодежном чемпионате Европы-2025 по футболу закончился групповой этап. Восемь сильнейших "молодежек" Европы пробились в раунд плей-офф.

К сожалению, среди этих восьми национальных команд U-21 нет сборной Украины. Подопечные Унаи Мельгосы до последнего боролись за выход в четвертьфинал Евро-2025, но с задачей не справились, сообщает 24 Канал.

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Выступления Украины на молодежном Евро-2025

Жребий отправил нашу "молодежку" в группу D. В этом квартете к Украине присоединились сборные U-21 из Дании, Финляндии и Нидерландов.

11 июня 2025 года стартовал молодежный чемпионат Европы по футболу. Зато команда Мельгосы дебютировала на Евро в Словакии уже на следующий день. 12 июня украинская команда была номинальной гостьей в матче первого тура группового раунда против Дании.

Стартовали с поражения

Украина U-21 – Дания U-21 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 62, Вик, 81, Осула, 85

Автором первого мяча на чемпионате Европы U-21 в составе Украины стал динамовец Назар Волошин. Это был пятый гол для Волошина в футболке "молодежки". В середине первого тайма 22-летний левый вингер столичного клуба размочил нули на табло, выведя "сине-желтых" вперед 1:0. Победный счет для Украины продержался до 62-й минуты, когда Бишофф вернул Данию в борьбу 1:1.

Перед последней 10-минуткой основного времени снова за дело взялся футболист Динамо, но на этот раз, по имени Максим Брагару – 2:1. Правда, радость украинцев длилась всего три минуты. На 81-й Вик снова сравнял цифры на табло 2:2, а еще через четыре минуты Осула вырвал победу для Дании 2:3. Досадное поражение нашей сборной на старте Евро-2025.

Несмотря на поражение лучшим футболистом матча стал игрок Шахтера, выступавший в аренде в Карпатах, Олег Очеретько. Полузащитник отметился двумя ассистами.

Видеообзор матча Евро-2025 Украина U-21 – Дания U-21

К слову. Украина нанесла больше ударов (14 против 13-ти у Дании), но больше выстрелов соперника были в створ ворот (5-ть против 4-х у украинцев). Владение мячом "сине-желтых" достигло 54%.

Первая победа Украины на Евро-2025

Во втором матче молодежная сборная Украины встречалась со сверстниками из Финляндии. Их поединок состоялся 15 июня.

Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

Удаление: Бражко, 90+1 (Украина)

На этот раз подопечные Мельгосы снова повели в счете в середине первого тайма. На 28-й минуте Ванат забил свой первый гол на этом европейском первенстве – 0:1.

На старте второго тайма Брагару удвоил преимущество Украины 0:2. Максим забил свой второй гол в Словакии. Финны тоже пытались огрызаться, но хотя бы забить один гол не смогли.

Перед финальным свистком Бражко увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него второй во встрече, превратившись в удаление. Украина была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве. К счастью, украинская команда сохранила победный результат и добютную победу на этом Евро-2025.

Видеообзор матча Финляндия U-21 – Украина U-21

Лучшим игроком матча стал нападающий Украины Владислав Ванат, которого отметила УЕФА.

Если после первого тура Украина U-21 замыкает квартет D, то после победы поднялась на вторую позицию. Наша сборная уступала лишь Дании, у которой было 4 набранных балла. Позади шли сборные Нидерландов и Финляндии (по одному очку).

Проигранная борьба за плей-офф

Сразу все четыре сборные квартета D до последнего тура группового раунда боролись за путевки в плей-офф Евро-2025. Украине, чтобы пробиться в четвертьфинал нужно было не проиграть в следующем матче Нидерландам.

Поединок третьего тура пропускал один из лидеров "сине-желтых" Бражко, который получил удаление в игре против финнов.

Нидерланды U-21 – Украина U-21 2:0

Голы: Валенте, 34, Ваг Берген, 56

Удаление: Регер, 81

Уже со старта "оранжевые" взяли мяч под свой контроль, но пробить крепкую украинскую оборону в первые минуты не удавалось. Лишь на 34-й минуте Валенте открыл счет в матче после ошибки капитана Украины Батагова. Во втором тайме "оранжевые" добили украинскую команду благодаря голу ван Бергена, который красиво перебросил динамовского голкипера Нещерета (2:0).

Еще до финального свистка мяч в третий раз побывал во владениях Украины, но судья отменил взятие ворот. И без этого сборная Нидерландов не почувствовала никакого давления со стороны "сине-желтых". В итоге – 2:0, победа Нидерландов.

Видеообзор поединка Нидерланды U-21 – Украина U-21

Это поражение помогло Нидерландам обогнать Украину в группе D и вместе с Данией пробиться в плей-офф Евро-2025.

Турнирная таблица группы D

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Дания 2 1 0 7-5 7 2. Нидерланды 1 1 1 5-4 4 3. Украина 1 0 2 4-5 3 4. Финляндия 0 2 1 4-6 2

К сожалению, Украине не удалось выйти в четвертьфинал Евро-2025 U-21 из-за поражения от Нидерландов. Наша сборная по итогам группового раунда заняла третье место, которое не позволило выйти в следующий этап соревнований. Зато "оранжевые" вместе с Данией пробились в плей-офф турнира из группы D.

Квартет замкнула финская "молодежка", которая стала единственной сборной в этой группе, которая не побеждала.

Если бы Украина не проиграла Нидерландам в третьем туре, то в 1/4 финала могла бы сыграть против Португалии U-21, с которой теперь будут играть "оранжевые" (21 июня). Дания в четвертьфинале встретится с Францией (22 июня).

Болельщики и эксперты ждали большего от команды Унаи Мельгосы на этом Евро-2025, но наша сборная не оправдала их ожидания.

Не худший результат Украины на чемпионатах Европы U-21

На Евро-2025 это было четвертое выступление Украины в истории турнира. В 2006-м году "сине-желтые" добрались до финала, где уступили как раз Нидерландам. В 2023-м году наша "молодежка" прошла в полуфинал, в котором потерпела сокрушительное поражение от Испании (1:5), но завоевала бронзовые награды. Также третью строчку заняла сборная Израиля.

Свой худший результат в истории молодежных чемпионатов Европы Украина продемонстрировала в 2011-м году, когда финишировала последней в группе.

Динамовец в топ-10 лучших бомбардиров группового этапа Евро-2025

Лучшим бомбардиром Евро-2025 в составе "молодежки" Украины стал динамовец Максим Брагару, который забил по голу в первых двух турах (в ворота Дании и Финляндии). Благодаря этим результативным ударам Брагару вошел в топ-10 лучших бомбардиров группового раунда чемпионата Европы. Максим занял 8-е место. Динамовец точно потеряет эту позицию, ведь Украина не вышла в плей-офф турнира.



Брагару забил два гола на Евро-2025 / Фото Getty Images

К слову, лучшим бомбардиром Евро-2025 перед четвертьфинальным этапом является оттянутый форвард Германии Ник Волтемаде. Немец является единоличным лидером списка, забив 4 гола.