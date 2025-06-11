Расписание матчей сборной Украины по футболу на Евро-2025 U-21

С 11-го по 28-е июня Словакия будет принимать молодежный чемпионат Европы-2025 по футболу (U-21). Финальная часть первенства состоится на восьми местных стадионах, где свои матчи проведет и сборная Украины по футболу U-21.

Украинская сборная гарантированно проведет три матча молодежного Евро-2025 по футболу. "Сине-желтые" попали в один квартет со сборными Дании, Финляндии и Нидерландов, сообщает 24 Канал.

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Когда и с кем сыграет Украина на Евро-2025 U-21

Подопечные Унаи Мельгосы стартуют на первенстве 12 июня. В этот день украинская команда встретится с Данией на стадионе "Татран" в словацком городе Прешов.

Расписание матчей Украины на молодежном Евро-2025:

12 июня. Украина – Дания (Прешов, 19:00)

– Дания (Прешов, 19:00) 15 июня. Финляндия – Украина (Кошице, 19:00)

(Кошице, 19:00) 18 июня. Нидерланды – Украина (Прешов, 19:00)

Обратите внимание! Во всех трех матчах указано киевское время.

Отметим, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы украинцам нужно занять первое или второе место в своей группе D. К слову, Мельгоса взял с собой в Словакию 23 исполнителя.

Напомним, что в своей истории украинская сборная имеет хороший опыт выступлений на уровне молодежного Евро. В 2006-м году "сине-желтые" дошли до финала, где уступили Нидерландам 0:3. Интересно, что теперь наша сборная попала в одну группу с нидерландцами, поэтому новое поколение игроков может отомстить за это болезненное поражение 19-летней давности.

Также молодежная украинская сборная имеет в своем активе бронзовые медали Евро-2023.