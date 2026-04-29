На днях 49-летнему футбольному ветерану пришлось лечь под нож. В Первом медицинском объединении Львова сообщили, что Езерского беспокоили проблемы со стопой.

Что случилось с трехкратным чемпионом Украины?

Источник отметил, что в течение определенного времени Езерский чувствовал дискомфорт в стопе. Со временем он начал нарастать, что осложнило жизнь. Тогда пришлось обращаться к врачам.

У Владимира диагностировали образование в мягких тканях, которое вызывало механическое раздражение и выраженный болевой синдром. Это постепенно ограничивало его движения и не позволяло полноценно тренироваться. Мы это исправили,

– говорится в сообщении.

Несколько слов добавил и сам Езерский. Он сообщил, что остался доволен профессионализмом и открытым отношением медиков. Бывший футболист уже вернулся в Киев и даже возобновил тренировки.

Какие незначительные проблемы со здоровьем бывают у футболистов?

Спортсмены высокого уровня, как и другие люди, нередко обращаются к врачам. В частности, в конце прошлого года легендарный бразильский левый защитник Роберто Карлос попал в госпиталь из-за проблем с сосудистой системой. Ему сделали плановую операцию.

В начале апреля "Футбол 24" сообщал, что футболист сборной Колумбии Хамес Родригес оказался в больнице в Миннесоте (США) после товарищеского матча против сборной Франции. У него диагностировали сильное обезвоживание.

Что известно о Владимире Езерском?