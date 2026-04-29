Во Львове прооперировали легенду сборной Украины: что случилось с футболистом
- Владимиру Езерскому, бывшему защитнику сборной Украины, была проведена операция на стопе во Львове из-за механического раздражения и болевого синдрома.
- Легендарный футболист остался доволен лечением и уже вернулся к нормальной жизни.
Львовские хирурги помогли справиться с последствиями травмы бывшему защитнику сборной Украины Владимиру Езерскому. У легендарного футболиста возникли хронические проблемы.
На днях 49-летнему футбольному ветерану пришлось лечь под нож. В Первом медицинском объединении Львова сообщили, что Езерского беспокоили проблемы со стопой.
Что случилось с трехкратным чемпионом Украины?
Источник отметил, что в течение определенного времени Езерский чувствовал дискомфорт в стопе. Со временем он начал нарастать, что осложнило жизнь. Тогда пришлось обращаться к врачам.
У Владимира диагностировали образование в мягких тканях, которое вызывало механическое раздражение и выраженный болевой синдром. Это постепенно ограничивало его движения и не позволяло полноценно тренироваться. Мы это исправили,
– говорится в сообщении.
Несколько слов добавил и сам Езерский. Он сообщил, что остался доволен профессионализмом и открытым отношением медиков. Бывший футболист уже вернулся в Киев и даже возобновил тренировки.
Какие незначительные проблемы со здоровьем бывают у футболистов?
Спортсмены высокого уровня, как и другие люди, нередко обращаются к врачам. В частности, в конце прошлого года легендарный бразильский левый защитник Роберто Карлос попал в госпиталь из-за проблем с сосудистой системой. Ему сделали плановую операцию.
В начале апреля "Футбол 24" сообщал, что футболист сборной Колумбии Хамес Родригес оказался в больнице в Миннесоте (США) после товарищеского матча против сборной Франции. У него диагностировали сильное обезвоживание.
Что известно о Владимире Езерском?
- На профессиональном уровне он выступал с 1995-го по 2014 год. За это время Езерский отметился выступлениями прежде всего за Днепр, а также Динамо, Шахтер, Карпаты и ряд других клубов.
- В активе бывшего футболиста в целом три чемпионства (1999, 2000, 2008) и два Кубка Украины (1999, 2008). Свои трофеи получал в конце прошлого века с Динамо, а в 2008-м – в составе Шахтера.
- За сборную Украины провел 39 матчей в период с 1998-го по 2008 год: два гола. Становился четвертьфиналистом ЧМ-2006.
- С 2017 по 2025 год Езерский работал в системе юношеских и молодежных сборных Украины. Также имеет опыт работы в Днепре, Александрии и Карпатах.