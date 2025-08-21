В среду, 20 августа, состоялись матчи 1/8 финала Копа Судамерикана по футболу. В одном из них Флуминенсе дома принимал Америку де Кали.

Хозяева одержали победу со счетом 2:0 и пробились в следующую стадию турнира. Этот поединок стал особенным для бразильского голкипера Фабио, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Флуминенсе.

Какое достижение покорилось Фабио?

44-летний вратарь переписал историю мирового футбола. Он стал абсолютным рекордсменом по количеству проведенных матчей на профессиональном уровне.

Для Фабио это был 1391-й поединок в карьере. Он превзошел достижение легендарного английского голкипера Питера Шилтона.

У меня есть основания благодарить Бога, который позволил мне пережить этот особенный момент, достичь этой гигантской отметки. Я пережил много эмоций, приятно, что моя семья разделила со мной этот момент. Рад достичь этого рекорда в футболке Флуминенсе. Пришло время продолжать играть и добывать новые достижения с каждой игрой,

– прокомментировал свой рекорд Фабио



Фабио с семьей после рекордного матча / Фото ФК Флуминенсе

Топ-5 футболистов по количеству проведенных матчей

Фабио – 1391 матч Питер Шилтон – 1390 Криштиану Роналду – 1284 Рожерио Сени – 1265 Франтишек Планичка – 1187

Что известно о рекордсмене Фабио?