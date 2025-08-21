У середу, 20 серпня, відбулися матчі 1/8 фіналу Копа Судамерикана з футболу. В одному з них Флуміненсе вдома приймав Америку де Калі.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0 та пробилися до наступної стадії турніру. Цей поєдинок став особливим для бразильського голкіпера Фабіо, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Флуміненсе.

Читайте також Вінгер Металіста 1925 встановив абсолютний бомбардирський рекорд УПЛ: історичне відео

Яке досягнення підкорилося Фабіо?

44-річний воротар переписав історію світового футболу. Він став абсолютним рекордсменом за кількістю проведених матчів на професійному рівні.

Для Фабіо це був 1391-й поєдинок у кар'єрі. Він перевершив досягнення легендарного англійського голкіпера Пітера Шилтона.

У мене є підстави дякувати Богу, який дозволив мені пережити цей особливий момент, досягти цієї гігантської позначки. Я пережив багато емоцій, приємно, що моя сім'я розділила зі мною цей момент. Радий досягти цього рекорду у футболці Флуміненсе. Настав час продовжувати грати та здобувати нові досягнення з кожною грою,

– прокоментував свій рекорд Фабіо



Фабіо з родиною після рекордного матчу / Фото ФК Флуміненсе

Топ-5 футболістів за кількістю проведених матчів

Фабіо – 1391 матч Пітер Шилтон – 1390 Кріштіану Роналду – 1284 Рожеріо Сені – 1265 Франтішек Планічка – 1187

Цікаво. Напередодні також унікальний рекорд було встановлено в УПЛ. Футболіст Руха став наймолодшим дебютантом в історії елітного українського дивізіону.

Що відомо про рекордсмена Фабіо?