Мощный панчер без любительской школы: кто такой Фабио Уордли, который может стать соперником Усика

В субботу, 25 октября, на арене "О2" в Лондоне состоится грандиозный вечер бокса. Его главным событием станет поединок между временными чемпионами мира по версиям WBA и WBO Фабио Уордли и Джозефом Паркером.

На кону будет стоять право стать следующим соперником Александра Усика. 24 Канал рассказывает о карьере британского боксера, который за последние годы сделал большой шаг от ноунейма до одного из лучших бойцов супертяжелого дивизиона.

Читайте также "Это опасный бой для Усика": экс-чемпион мира предсказал первое поражение украинца в карьере

Что известно о Фабио Уордли?

Страна: Великобритания

Возраст: 30 лет

Рост: 193 сантиметра

Размах рук: 198 сантиметров

Статус: обладатель временного пояса WBA

В отличие от большинства британских боксеров, Фабио Уордли не выступал на любительском уровне. Его путь в боксе начался в местных залах родного Ипсвича, где он тренировался для поддержания физической формы.

Потенциал юноши в свое время заметил звездный британский боксер Диллиан Уайт, став его менеджером. Тренируется длительное время Фабио Уордли под руководством Роберта Годжинса, который помог бойцу нивелировать по максимуму отсутствие качественной любительской школы.

Что известно о начале карьеры Уордли?

В 2017 году британец дебютировал на профи-ринге под эгидой Matchroom Boxing. Уже на старте карьеры он продемонстрировал взрывную силу, которая является его главным достоинством и опасностью для соперников.

В первом бою он по очкам одолел Якуба Войцицкого, после чего начал один за другим уничтожать соперников досрочно. Проведя серию успешных поединков, Фабио Уордли получил право подраться за свой дебютный титул – чемпиона Англии в супертяжелом весе.

Он воспользовался этим шансом сполна и 1 августа 2020 года деклассировал Саймона Валлили. Бой закончился техническим нокаутом уже в третьем раунде и это стало его первым серьезным шагом на национальной арене.

Как Уордли стал чемпионом Англии: смотрите видео

Что интересно, еще до этой победы о малоизвестном британце узнала команда Александра Усика. Накануне битвы против Джозефа Паркера он в комментарии для The Ring рассказал, что тогда получил приглашение стать спарринг-партнером украинского боксера и провел в его тренировочном лагере в Украине длительное время.

"Послушайте, это безумие. Я хорошо знаю Сергея Лапина, хорошо знаю Усика. Я провел восемь недель в Украине в двух локациях. Это был безумный опыт для меня, ведь тогда это было очень рано в моей карьере. У меня было, может, три поединка, и он попросил меня приехать. Я спарринговал с ним. Это был первый раз, когда я поехал на спарринги в чужой лагерь. Я был немного удивлен тем, что он выбрал именно меня. Я думал, откуда он вообще обо мне знает.

Ведь я тогда был фактически бойцом в тени, даже на британской сцене, а потом Александр Усик попросил меня приехать и тренироваться. Конечно, я ухватился за эту возможность. Это был замечательный учебный опыт по многим причинам – поделить ринг с таким соперником, научиться в ринге и вне его, как делать определенные вещи... Понять, почему он тренируется, когда он тренируется, и все эти другие детали. Это будет определенным образом завершение круга, если мы сойдемся и подеремся за титул чемпиона мира", – сказал Уордли.

Каких высот Уордли достиг до боя с Паркером?

После победы над Саймоном Валлили постепенно начал расти уровень оппозиции Фабио. Однако он и в дальнейшем продолжал побеждать и делал это эффектно еще в первой половине регламентированного количества раундов.

С рекордом 16:0 он получил шанс подраться за статус чемпиона Великобритании. Его соперником 26 ноября 2022 года стал Натан Горман.

Уордли со старта начал доминировать и пробивать защиту оппонента. В третьем раунде он отправил того в нокдаун после серии мощных ударов. Гоман встал, но уже не мог отвечать, поэтому его команда выбросила белое полотенце, поэтому Фабио стал чемпионом Великобритании.

Видеообзор боя Уордли – Горман

В 2023 году Фабио Уордли стал объединенным чемпионом, победив в Саудовской Аравии Дэвида Аделае техническим нокаутом в седьмом раунде. Он объединил сразу несколько титулов: чемпиона Великобритании, континентального чемпиона WBA, чемпиона Европы WBO и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества.

Весной 2024 года британец защищал свои пояса против земляка Фрейзера Кларка. Бой в Лондоне завершился ничьей и это был первый и пока единственный поединок для Уордли, который длился все 12 раундов.

В октябре боксеры провели реванш в Эр-Рияде и в нем Фабио в очередной раз продемонстрировал свою нокаутирующую силу. Он отправил соперника на канвас уже в первом раунде, сломав ему челюсть.

Как Уордли нокаутировал Кларка в реванше: смотрите видео

А в июне 2025 года Фабио Уордли одержал свою пока самую статусную победу. Он дрался с Джастисом Гуни за звание временного чемпиона мира по версии WBA.

В этом поединке британец был ближе всего к поражению за всю карьеру. Он уступал австралийцу по очкам, но в очередной раз подтвердил боксерскую истину о том, что у панчера всегда есть шанс на победу.

В десятом раунде Фабио Уордли поймал 26-летнего соперника и повалил его на канвас. Удар был настолько мощным, что Гуни не смог сразу встать на ноги и рефери, оценив его состояние, зафиксировал победу британца.

Уордли – Гуни: видеообзор боя

А после этой победы команда Уордли неожиданно договорилась о бое с Джозефом Паркером, который не дождался поединка с Александром Усиком, несмотря на то, что WBO санкционировала эту битву. Украинец попросил отсрочку из-за повреждения и ему пошли навстречу в организации.

При этом обязательным условием стало то, что он будет обязан провести защиту титула против победителя боя Паркер – Уордли. Иначе действующий абсолют потеряет свой пояс, однако пока все идет к тому, что он согласится и должен выйти на ринг в первой половине 2026 года.

Боксерские достижения Фабио Уордли

На профессиональном уровне провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (18 нокаутом) при одной ничьей.

Является временным чемпионом мира в хевивейте по версии WBA, а также неоднократно становился чемпионом на национальном и континентальном уровнях. В частности, добывал титулы чемпиона Великобритании и Содружества.

По данным BoxRec, сейчас занимает шестое место в рейтинге боксеров супертяжелого дивизиона, его будущий соперник располагается на четвертой строчке, а пальму первенства удерживает Александр Усик.

Напомним, что также 24 Канал подготовил материал о Джозефе Паркере, в битве с которым и определится следующий соперник Александра Усика. Именно новозеландец считается фаворитом противостояния, однако обязательно надо держать в голове, что "у панчера всегда есть шанс на победу".