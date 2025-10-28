Авария с футбольными болельщиками произошла на трассе в штате Рио-де-Жанейро. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением из-за плохих погодных условий. В результате сильного дождя и мокрой дороги транспортное средство, которое направлялось на второй матч полуфинала Кубка Либертадорес Расинг – Фламенгу, перевернулся, передает 24 Канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

Что известно об аварии с болельщиками?

В ДТП пострадали 46 пассажиров, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Десять болельщиков получили травмы средней тяжести. К счастью, пока нет информации о погибших.

Одна из камер, которая установлена вблизи трассы, поймала момент с аварией автобуса фанатов бразильского гранда.

Из-за ДТП движение по этой части трассы было временно заблокировано.

Напомним, что первый полуфинальный матч закончился минимальной победой Фламенгу 1:0. Единственный и победный гол в конце встречи забил бывший футболист львовских Карпат Хорхе Карраскаль.

Ответный матч состоится 30 октября в 02:30 ночи по киевскому времени.

Каковы главные достижения футбольного клуба Фламенгу?

Семикратный чемпион Бразилии. Последний раз Фламенгу брал чемпионство в 2020-м году.

Также в истории клуба три Кубка Либертадорес и еще целый ряд других трофеев, в частности пять кубков Бразилии (данные Transfermarkt).

После 29-ти туров текущего сезона Фламенгу идет на втором месте в турнирной таблице бразильской Серии А (61 балл). Отставание от лидера сезона Палмейраса минимальное – один пункт.

