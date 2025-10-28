Аварія із футбольними уболівальниками сталась на трасі у штаті Ріо-де-Жанейро. Повідомляється, що водій автобуса не впорався із керуванням через погані погодні умови. Внаслідок сильного дощу та мокрої дороги транспортний засіб, який прямував на другий матч півфіналу Кубка Лібертадорес Расінг – Фламенгу, перевернувся, передає 24 Канал із посиланням на Mundo Deportivo.

Що відомо про аварію із уболівальниками?

У ДТП постраждало 46 пасажирів, четверо із них перебувають у важкому стані. Десятеро уболівальників дістали травми середньої тяжкості. На щастя, наразі немає інформації щодо загиблих.

Одна з камер, яка встановлена поблизу траси, спіймала момент з аварією автобуса фанів бразильського гранда.

Відео моменту аварії автобуса

️ Vídeo do momento em que o ônibus que levava torcidas organizadas do Flamengo para a Argentina capotou.



pic.twitter.com/22Xmlk7GZH — Planeta do Futebol (@futebol_info) October 27, 2025

Через ДТП рух цією частиною траси був тимчасово заблокований.

Нагадаємо, що перший півфінальний матч закінчився мінімальною перемогою Фламенгу 1:0. Єдиний і переможний гол наприкінці зустрічі забив колишній футболіст львівських Карпат Хорхе Карраскаль.

Матч-відповідь відбудеться 30 жовтня о 02:30 ночі за київським часом.

Якими є головні досягнення футбольного клубу Фламенгу?

Семиразовий чемпіон Бразилії. Востаннє Фламенгу брав чемпіонство у 2020-му році.

Також в історії клубу три Кубки Лібертадорес та ще ціла низка інших трофеїв, зокрема п'ять кубків Бразилії (дані Transfermarkt).

Після 29-ти турів поточного сезону Фламенгу йде на другому місці у турнірній таблиці бразильської Серії А (61 бал). Відставання від лідера сезону Палмейраса мінімальне – один пункт.

