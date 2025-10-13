Автівка марки BMW, якою керував Артур Сенковський врізалась у дерево, після чого її охопив вогонь. На жаль, це зіткнення стало фатальним для відомого гонщика ралі, пише 24 Канал із посиланням на tvpworld.

Що відомо про смертельну ДТП у Польщі?

Очевидці цієї жахливої аварії негайно кинулись на допомогу гонщика, які перебували в автомобілі під номером 112. Попри оперативну допомогу врятувати Сенковського не вдалось. 40-річного гонщика не змогли витягнути із палаючого авто. Його нападника Мачея Кшисіка було врятовано. Штурмана з опіками госпіталізували у місцеву лікарню.

Відео палаючого авто, у якому згорів Сенковський

За даними поліції Нисинського району, смертельна ДТП сталась на шостій спецділянці ралі, неподалік села Старий Лас. Наразі триває розслідування цього трагічного інциденту, що могло стати причиною аварії.

Після цієї аварії змагання були зупинені. Відзначимо, що організатори перегон відмовились давати додаткові коментарі щодо цієї ДТП.

Джерело Głuchołazy998 опублікувало декілька кадрів з моменту аварії.

Смертельна аварія за участю Сенковського / Фото Głuchołazy998

Що відомо про Артура Сенковського?

Артур Сенковський – 40-річний гонщик з 5-річним стажем у ралійних перегонах (з 20220 року).

Виступав на автомобілі BMW M3 E36.

Сенковський був не просто посереднім учасником змагань, а регулярно перемагав у гонках. У поточному 2025-му році Артур тріумфував на 53-му Ралі Швідницькому.

Нагадаємо, що у вересні 2025-го Ніколас Хемілтон, брат зірки Формули-1 Льюїса Хемілтона, ледь не згорів живцем під час гонки у Сільверстоуні через займання автомобіля.