Болельщики Шахтера вывесили на трибунах важный месседж

В четверг, 10 июля, Шахтер начал свой путь в еврокубках в сезоне-2025-2026. В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер победил Ильвес со счетом 6:0.

На матче Шахтер поддерживало значительное количество болельщиков. Они вывесили баннер с важным месседжем для мирового сообщества, пишет 24 Канал.

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Баннер на трибунах

Фанаты Шахтера активно поддерживали команду с трибун, создавая мощную атмосферу на стадионе.

Особое внимание было уделено баннеру с сильным призывом "FREE AZOV", который вывесили фанаты для привлечения внимания мирового сообщества к теме пленных защитников Украины.



Баннер "FREE AZOV" на матче / Скриншот с трансляции УПЛ ТВ

Справка. Недавно один из футболистов Шахтера с ужасом высказался о бомбардировке Украины, сравнив жизнь в нашей стране и Нидерландах. Он до сих пор не может привыкнуть к звукам сирены.

Напомним, что ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.