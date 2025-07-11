Болельщики Шахтера вывесили на трибунах важный месседж
- Шахтер победил Ильвес со счетом 6:0 в первом квалификационном раунде еврокубков сезона 2025-2026.
Фанаты Шахтера вывесили баннер с надписью "FREE AZOV" для привлечения внимания к теме пленных защитников Украины.
В четверг, 10 июля, Шахтер начал свой путь в еврокубках в сезоне-2025-2026. В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер победил Ильвес со счетом 6:0.
На матче Шахтер поддерживало значительное количество болельщиков. Они вывесили баннер с важным месседжем для мирового сообщества, пишет 24 Канал.
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Баннер на трибунах
Фанаты Шахтера активно поддерживали команду с трибун, создавая мощную атмосферу на стадионе.
Особое внимание было уделено баннеру с сильным призывом "FREE AZOV", который вывесили фанаты для привлечения внимания мирового сообщества к теме пленных защитников Украины.
Баннер "FREE AZOV" на матче / Скриншот с трансляции УПЛ ТВ
Справка. Недавно один из футболистов Шахтера с ужасом высказался о бомбардировке Украины, сравнив жизнь в нашей стране и Нидерландах. Он до сих пор не может привыкнуть к звукам сирены.
Напомним, что ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.