Одним из препятствий для Федора Черкашина стал язык. Украинец вспомнил, как местные боксеры смеялись с его официального польского, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

Почему Черкашина оскорбляли поляки?

Второй проблемой для Черкашина стала другая ментальность. Федор рассказал, что чувствовал, что уровень жизни поляков несколько выше.

Также в новой стране спортсмен сталкивался с оскорблениями со стороны поляков. Черкашин признался, что несколько раз получал оскорбления от местного народа, когда те понимали. что Федор является гражданином Украины.

Были такие моменты. У меня была куртка с надписью Ukraine – то есть реально видно, что ты украинец. И кто-то где-то в маркете мог что-то сказать – раз, второй. После этого я ее перестал носить, потому что неприятно слышать такие вещи. Но это было не часто – буквально несколько раз,

– сказал Черкашин.

В то же время боксер благодарен польскому народу, который впоследствии стал его активно поддерживать. Черкашин признался, что в его базе больше фанов из Польши, чем из родной Украины.

Черкашин получил гражданство Польши?

Несколько лет назад боксер стал гражданином Польши. Правда, Черкашин не отказался от украинского паспорта. Федор объяснил такой свой шаг.

"Чтобы боксировать на польском телевидении в главных боях, нужно иметь гражданство. Я не мог из-за этого выйти на более высокий уровень. Понимал, что нужно что-то делать. Карьера начала набирать обороты, мне сказали, что надо выходить на главные поединки. Поэтому я обменял Карту поляка на паспорт. При этом из украинского гражданства не выходил", – рассказал Черкашин.

Что известно о Федоре Черкашине?