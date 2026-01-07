Переехать в Варшаву он решился в 2017 году, воспользовавшись происхождением бабушки и получив Карту поляка. Но со временем понял, что развитие карьеры требует еще больших изменений, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NV.

Почему Черкашин взял новое гражданство?

По словам боксера, он понял, что строит свою жизнь вокруг спорта и видит польскую столицу тем местом, где хочет жить и работать. Отсутствие статуса гражданина Польши в это время стало преградой для его развития.

Чтобы боксировать на польском телевидении в главных боях, нужно иметь гражданство. Я не мог из-за этого выйти на более высокий уровень. Понимал, что нужно что-то делать. Карьера начала набирать обороты, мне сказали, что надо выходить на главные поединки. Поэтому я обменял Карту поляка на паспорт. При этом из украинского гражданства не выходил,

– рассказал Черкашин.

Действительно ли польский паспорт помог карьере Черкашина?

Уже в 2020 году боксеру дали возможность провести главный бой в Варшаве. Черкашин признается, что именно после этого к нему пришли спонсоры, а в Польше его начали узнавать не только в окружении "своих".

По данным со статистического портала BoxRec, у Черкашина уже есть 28 боев на профессиональном ринге в среднем весе, в которых он одержал 27 побед, 17 нокаутом. Кроме Украины и Польши, боксировал в США и Мексике. Сейчас владеет поясом WBC International.