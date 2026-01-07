Переїхати до Варшави він наважився у 2017 році, скориставшись походженням бабусі і отримавши Карту поляка. Але з часом зрозумів, що розвиток кар'єри вимагає ще більших змін, розповідає 24 Канал з посиланням на NV.

Чому Черкашин взяв нове громадянство?

За словами боксера, він зрозумів, що будує своє життя навколо спорту і бачить польську столицю тим місцем, де хоче жити та працювати. Відсутність статусу громадянина Польщі в цей час стала перепоною для його розвитку.

Щоб боксувати на польському телебаченні в головних боях, потрібно мати громадянство. Я не міг через це вийти на вищий рівень. Розумів, що потрібно щось робити. Кар'єра почала набирати обертів, мені сказали, що треба виходити на головні поєдинки. Тому я обміняв Карту поляка на паспорт. При цьому з українського громадянства не виходив,

– розповів Черкашин.

Чи справді польський паспорт допоміг кар'єрі Черкашина?

Вже у 2020 році боксеру дали можливість провести головний бій у Варшаві. Черкашин зізнається, що саме після цього до нього прийшли спонсори, а в Польщі його почали впізнавати не тільки в оточенні "своїх".

За даними зі статистичного порталу BoxRec, у Черкашина вже є 28 боїв на професійному ринзі в середній вазі, у яких він здобув 27 перемог, 17 нокаутом. Окрім України та Польщі, боксував у США та Мексиці. Наразі володіє поясом WBC International.