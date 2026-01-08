Однією із перешкод для Федора Черкашина стала мова. Українець пригадав, як місцеві боксери сміялись із його офіційної польської, передає 24 Канал із посиланням на NV.

Оце так Усик вляпався у гучний скандал та збурив українців через вітання з Різдвом

Чому Черкашина ображали поляки?

Другою проблемою для Черкашина стала інша ментальність. Федір розповів, що відчував, що рівень життя поляків є дещо вищим.

Також у новій країні спортсмен зіштовхувався із образами зі сторони поляків. Черкашин зізнався, що декілька разів отримував образи від місцевого народу, коли ті розуміли. що Федір є громадянином України.

Були такі моменти. У мене була куртка з написом Ukraine – тобто реально видно, що ти українець. І хтось десь у маркеті міг щось сказати – раз, другий. Після цього я її перестав носити, бо неприємно чути такі речі. Але це було не часто – буквально кілька разів,

– сказав Черкашин.

Водночас боксер вдячний польському народу, який згодом став його активно підтримувати. Черкашин зізнався, що у його базі більше фанів із Польщі, анід із рідної України.

Черкашин отримав громадянство Польщі?

Декілька років тому боксер став громадянином Польщі. Щоправда, Черкашин не відмовився із українського паспорта. Федір пояснив такий свій крок.

"Щоб боксувати на польському телебаченні в головних боях, потрібно мати громадянство. Я не міг через це вийти на вищий рівень. Розумів, що потрібно щось робити. Кар'єра почала набирати обертів, мені сказали, що треба виходити на головні поєдинки. Тому я обміняв Карту поляка на паспорт. При цьому з українського громадянства не виходив", – розповів Черкашин.

Що відомо про Федора Черкашина?