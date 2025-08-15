Легендарный шотландский специалист вспомнил времена своей тренерской карьеры. Он рассказал, какой игрок гарантированно имел бы место в составе "красных дьяволов" в любое время, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Читайте также Определились все соперники клубов УПЛ в решающем раунде отбора еврокубков

Кого расхвалил Фергюсон?

Он выделил бывшего ирландского защитника Дениса Ирвина. Сэр Алекс Фергюсон объяснил, что делало этого футболиста особенным.

"Честно говоря, я бы сказал, что Денис Ирвин был бы единственным, кто гарантированно попал бы в любой состав Манчестер Юнайтед. Он был таким быстрым и ловким, сообразительным. Никогда не подводил. О нем никогда не было плохой рекламы.

Однажды в матче с Арсеналом он сделал плохой пас назад на последней минуте, и Бергкамп вышел и забил. После игры меня спросили, разочарован ли я этим пасом назад. Я тогда сказал, что одна ошибка за 10 лет – это не так уж и плохо. Он был невероятным игроком", – заявил Фергюсон.

Справка. Денис Ирвин выступал за Манчестер Юнайтед с 1990 по 2002 годы. Он сыграл за "красных дьяволов" 529 поединков и добыл с ними 19 трофеев.

Напомним, что ранее сэр Алекс Фергюсон назвал тренера, который был ориентиром для него на протяжении карьеры.