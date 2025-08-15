Легендарний шотландський спеціаліст пригадав часи своєї тренерської кар'єри. Він розповів, який гравець гарантовано мав би місце у складі "червоних дияволів" у будь-який час, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Читайте також Визначились всі суперники клубів УПЛ у вирішальному раунді відбору єврокубків

Кого розхвалив Фергюсон?

Він виділив колишнього ірландського захисника Деніса Ірвіна. Сер Алекс Фергюсон пояснив, що робило цього футболіста особливим.

"Чесно кажучи, я б сказав, що Деніс Ірвін був би єдиним, хто гарантовано потрапив би у будь-який склад Манчестер Юнайтед. Він був таким швидким і спритним, кмітливим. Ніколи не підводив. Про нього ніколи не було поганої реклами.

Одного разу в матчі з Арсеналом він зробив поганий пас назад на останній хвилині, і Бергкамп вийшов і забив. Після гри мене запитали, чи я розчарований цим пасом назад. Я тоді сказав, що одна помилка за 10 років – це не так вже й погано. Він був неймовірним гравцем", – заявив Фергюсон.

Довідка. Деніс Ірвін виступав за Манчестер Юнайтед з 1990 по 2002 роки. Він зіграв за "червоних дияволів" 529 поєдинків і здобув з ними 19 трофеїв.

Нагадаємо, що раніше сер Алекс Фергюсон назвав тренера, який був орієнтиром для нього протягом кар'єри.